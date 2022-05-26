Сейм отложил принятие законопроекта о гражданском союзе

Законопроект снят с повестки дня по инициативе Национального объединения.

Председатель Юридической комиссии Сейма Янис Бутанс сообщил агентству LETA, что законопроект будет включен в повестку дня Сейма на следующей неделе, когда будет видно, наберется ли достаточно голосов для его принятия. По мнению политика, "растягивать" его принятие нецелесообразно, поскольку необходимо выполнить решение Конституционного суда.

Депутат рассчитывает, что принятие законопроекта поддержат представляемые им "консерваторы", а также "Новое единство" и "Для развития/За!". Он надеется, что в голосовании примет участие достаточное количество других депутатов, которые проголосуют, по крайней мере, против или воздержатся, чтобы собрался за кворум и можно было принять законопроект.

Янис Бутанс выразил надежду, что законопроект будет принят в 13-м Сейме. В то же время глава Юридической комиссии спрогнозировал, что в 14-м Сейм пройдут партии, которые смогут принять этот законопроект.

Неуверенность в возможности принятия законопроекта была вызвана решением депутатов фракций Сейма никоим образом не участвовать в его рассмотрении. Учитывая, что для голосования по законопроекту необходим кворум или не менее 50 депутатов, такое решение может привести к недостатку голосов при голосовании.

Многие депутаты, выступающие против законопроекта, до сих пор часто не принимали участия в голосовании, чтобы помешать его принятию, но до сих пор минимальный кворум всегда достигался путем голосования некоторых членов партии "Согласия".

В четверг, 26 мая, движение Dzīvesbiedri вышло к парламенту на пикет "За защиту всех семей Латвии", чтобы выразить свою поддержку законопроекту и выступить против попыток предотвратить его принятие.

Также RUS TVNET делал подробный разбор этого законопроекта: