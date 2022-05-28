Анна Плетнева о нападении: "Мужчина схватил меня и стал душить"

"Чуть не стала жертвой поклонника. После концерта в Санкт-Петербурге выходила из Ледового дворца, как ко мне метнулся фанат. Охрана, зная, что я в теплых отношениях со своими поклонниками, отнеслась спокойно, но мужчина схватил меня и стал душить. Только по моим крикам, совсем не похожим на восторженные, они все поняли и тут же парня оттащили", - вспоминает она.