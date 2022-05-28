Анна Плетнева о нападении: "Мужчина схватил меня и стал душить"
44-летняя певица Анна Плетнева рассказала, как однажды стала жертвой поклонника, пишет StarHit.ru.
44-летняя певица Анна Плетнева рассказала, как однажды стала жертвой поклонника, пишет StarHit.ru.
Анна Плетнева подверглась нападению прямо на глазах охраны. Неизвестный набросился на нее и стал душить.
"Чуть не стала жертвой поклонника. После концерта в Санкт-Петербурге выходила из Ледового дворца, как ко мне метнулся фанат. Охрана, зная, что я в теплых отношениях со своими поклонниками, отнеслась спокойно, но мужчина схватил меня и стал душить. Только по моим крикам, совсем не похожим на восторженные, они все поняли и тут же парня оттащили", - вспоминает она.
Оказалось, что мужчине не нравилось то, что Плетнева не отвечает ему в соцсетях.
Напомним, Анна Плетнева стала известна, будучи солисткой музыкальной группы "Лицей". В 2005 году певица создала свой собственный проект "Кофе с дождем". В 2006 году совместно с бывшим участником группы "Амега" Алексеем Романовым они основали "Винтаж".
Сейчас Плетнева воспитывает троих детей - Варвару, Кирилла и Марию.
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