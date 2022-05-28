Молодой человек, пропавший в Риге, найден
Государственная полиция нашла пропавшего молодого человека Мартиньша Эдгара Пакалниетиса в Риге в пятницу, 27 мая.
Государственная полиция нашла пропавшего молодого человека Мартиньша Эдгара Пакалниетиса в Риге в пятницу, 27 мая.
LETA уже сообщала, что Мартиньш Эдгар Пакалниетис, 2003 года рождения, вышел из торгового центра Dole в пятницу около 11:00 и не вернулся домой в Риге, на улице Вишкю.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!