Сб, 28.05.2022
Есть адекватные люди, а есть все остальные. И в чем именно проявляется их неадекватность - неважно. Суть одна - ненависть. Но Латвия - это наша страна. И будущее за теми, кто ведет диалог и пытается понять другого. Артем Липин, журналист
Артем Липин, журналист

Молодой человек, пропавший в Риге, найден

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Государственная полиция нашла пропавшего молодого человека Мартиньша Эдгара Пакалниетиса в Риге в пятницу, 27 мая.

LETA уже сообщала, что Мартиньш Эдгар Пакалниетис, 2003 года рождения, вышел из торгового центра Dole в пятницу около 11:00 и не вернулся домой в Риге, на улице Вишкю.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back