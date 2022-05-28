ФОТО: ekrānuzņēmums no Facebook.com/TV3 Ziņas

Скончался бывший журналист LNT Иво Голдманис, пишет LETA.

По словам его бывшего коллеги Эдгара Барбакса, Голдманис умер после продолжительной и очень тяжелой борьбы с Covid-19.

Барбакс отметил, что после прошлых проблем журналиста ситуация у него в жизни улучшилась, он также работал.

Cемья Голдманиса псоле его смерти призывает к уединению, добавил его коллега.

8 ноября 2019 года он ушел с должности модератора в связи с объединением новостных служб TV3 и LNT.

В то время он признался, что работа модератором в СМИ была не единственной, и он очень редко появлялся на экранах телевизоров. В дополнение к упомянутой должности он создавал для LNT зарубежные новости.

Осенью 2021 года в СМИ появилась информация о состоянии здоровья мужчины, что взволновало жителей Рижского района и его бывших коллег. Незадолго до нового года Голдманис оправился от самого большого кризиса в своей жизни.

Позже в интервью журналу Kas Jauns он рассказал, что в яму, где он оказался в начале осени, он попал постепенно, а не сразу после ликвидации LNT. В его отчаянии были виноваты Covid-19 и другие проблемы, с которыми он столкнулся.