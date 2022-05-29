Наводнения и оползни в Бразилии: погибли не менее 33 человек

Государственная служба гражданской защиты сообщила, что со среды по субботу было зафиксировано 34 случая смерти, связанные с дождем. Так, в субботу, 28 мая, 19 человек погибли в результате крупного оползня.

Еще около 1000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за проливных дождей.

Национальный метеорологический институт Бразилии объявил красное, самое опасное, предупреждение о наводнениях и оползнях в Пернамбуку.

Сотни бразильцев погибли в результате наводнений и оползней за последний год.

Эксперты отмечают, что обильные сезонные осадки в Бразилии вызваны циклическим похолоданием в Тихом океане и изменением климата.

Более горячая атмосфера содержит больше воды, поэтому глобальное потепление увеличивает риск и интенсивность наводнений, вызванных сильными дождями.

Heavy rains in Brazil 😳 https://t.co/qEmi3EQenI — Isaias 🇧🇷 - #PátriaAmadaBrasil (@IsaiasMBGA) May 28, 2022