Наводнения и оползни в Бразилии: погибли не менее 33 человек

Государственная служба гражданской защиты сообщила, что со среды по субботу было зафиксировано 34 случая смерти, связанные с дождем. Так, в субботу, 28 мая, 19 человек погибли в результате крупного оползня.
Еще около 1000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за проливных дождей.
Национальный метеорологический институт Бразилии объявил красное, самое опасное, предупреждение о наводнениях и оползнях в Пернамбуку.
Сотни бразильцев погибли в результате наводнений и оползней за последний год.
Эксперты отмечают, что обильные сезонные осадки в Бразилии вызваны циклическим похолоданием в Тихом океане и изменением климата.
Более горячая атмосфера содержит больше воды, поэтому глобальное потепление увеличивает риск и интенсивность наводнений, вызванных сильными дождями.
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