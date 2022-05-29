Вс, 29.05.2022
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Джон Малкович, актер

Наводнения и оползни в Бразилии: погибли не менее 33 человек

Женщина стоит на скамейке автобусной остановки, пока водитель Volkswagen едет по затопленной улице, Бразилия, суббота, 28 мая 2022 года. (AP Photo/Marlon Costa/Futura Press) ФОТО: Marlon Costa/AP

По данным властей Бразилии, со вторника, 24 мая, в штате Пернамбуку, на северо-востоке страны, бушуют дожди. Ливень спровоцировал оползни, которые стерли с лица земли городские кварталы, расположенные на холмах. Власти заявляют, что погибло по меньшей мере 33 человек.

Государственная служба гражданской защиты сообщила, что со среды по субботу было зафиксировано 34 случая смерти, связанные с дождем. Так, в субботу, 28 мая, 19 человек погибли в результате крупного оползня.

Еще около 1000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за проливных дождей.

Национальный метеорологический институт Бразилии объявил красное, самое опасное, предупреждение о наводнениях и оползнях в Пернамбуку.

Сотни бразильцев погибли в результате наводнений и оползней за последний год.

Эксперты отмечают, что обильные сезонные осадки в Бразилии вызваны циклическим похолоданием в Тихом океане и изменением климата.

Более горячая атмосфера содержит больше воды, поэтому глобальное потепление увеличивает риск и интенсивность наводнений, вызванных сильными дождями.

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