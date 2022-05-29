ISW: Взятие Северодонецка не принесет России военной или экономической выгоды

Русская служба BBC приводит основные тезисы доклада американского института:

Когда битва за Северодонецк закончится, независимо от того, кто займет город, российское наступление на оперативном и стратегическом уровнях, скорее всего, достигнет кульминации. Это даст Украине шанс возобновить контрнаступление, чтобы отбросить российские войска.

Взятие Северодонецка позволит России заявить, что она полностью захватила Луганскую область, но не даст стране никакой иной существенной военной или экономической выгоды. Российские войска разрушают город и, в случае его взятия, будут контролировать руины.

Украина продолжает получать военную технику от своих союзников. Россия, напротив, продолжает тратить имеющиеся у них резервы живой силы и техники. Украинские силы тоже несут серьезные потери в битве за Северодонецк, но российские сосредоточили гораздо большую часть своих наступательных боевых сил на северодонецком направлении.

Украинские силы начали контрнаступление у границы Херсонской и Николаевской области примерно в 70 км к северо-востоку от Херсона, возможно, форсировав реку Ингулец.

Использование Россией находящихся на хранении танков Т-62 на южном направлении указывает на сохраняющиеся у России проблемы с техникой.

Снижение профессионализма российских офицеров может предоставить украинским силам новые возможности. Если российские войска, застрявшие на второстепенных направлениях, потеряют волю к бою, у Украины может появиться шанс начать серьезное контрнаступление с хорошими шансами на успех.

Пока же, на 29 мая, приходят различные сведения кто владеет Северодонецком.

Так, в субботу вечером Рамзан Кадыров объявил, что "Северодонецк находится под нашим полным контролем. Не скрою, что изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня я внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге наши бойцы справились еще быстрее - за три часа", - написал Кадыров.

Почти сразу его слова опроверг глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, Северодонецк остается под контролем Украины. А российские силы заняли позицию в отеле "Мир" (северо-восточная окраина города) и не могут продвинуться дальше.