Вс, 29.05.2022
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Янис Иесалниекс, депутат Сейма

ISW: Взятие Северодонецка не принесет России военной или экономической выгоды

Кадры Северодонецка ФОТО: Loretta Toth

Американский Институт изучения войны (ISW) выпустил отчет, в котором рассказал о проблемах с техникой и комплектованием личного состава у российской армии, а также о шансах Украины на контрнаступление, пишет Русская служба BBC.

Русская служба BBC приводит основные тезисы доклада американского института:

  • Когда битва за Северодонецк закончится, независимо от того, кто займет город, российское наступление на оперативном и стратегическом уровнях, скорее всего, достигнет кульминации. Это даст Украине шанс возобновить контрнаступление, чтобы отбросить российские войска.
  • Взятие Северодонецка позволит России заявить, что она полностью захватила Луганскую область, но не даст стране никакой иной существенной военной или экономической выгоды. Российские войска разрушают город и, в случае его взятия, будут контролировать руины.
  • Украина продолжает получать военную технику от своих союзников. Россия, напротив, продолжает тратить имеющиеся у них резервы живой силы и техники. Украинские силы тоже несут серьезные потери в битве за Северодонецк, но российские сосредоточили гораздо большую часть своих наступательных боевых сил на северодонецком направлении.
  • Украинские силы начали контрнаступление у границы Херсонской и Николаевской области примерно в 70 км к северо-востоку от Херсона, возможно, форсировав реку Ингулец.
  • Использование Россией находящихся на хранении танков Т-62 на южном направлении указывает на сохраняющиеся у России проблемы с техникой.
  • Снижение профессионализма российских офицеров может предоставить украинским силам новые возможности. Если российские войска, застрявшие на второстепенных направлениях, потеряют волю к бою, у Украины может появиться шанс начать серьезное контрнаступление с хорошими шансами на успех.

Пока же, на 29 мая, приходят различные сведения кто владеет Северодонецком.

Так, в субботу вечером Рамзан Кадыров объявил, что "Северодонецк находится под нашим полным контролем. Не скрою, что изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня я внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге наши бойцы справились еще быстрее - за три часа", - написал Кадыров.

Почти сразу его слова опроверг глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, Северодонецк остается под контролем Украины. А российские силы заняли позицию в отеле "Мир" (северо-восточная окраина города) и не могут продвинуться дальше.

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