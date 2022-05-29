В пятницу, 27 мая, на сцене ночного клуба First Мир с большим благотворительным концертом выступил участник украинской группы 5’nizza Сергей Бабкин.

Концерт Сергея Бабкина в Риге ФОТО: Andris Barbans/пресс-фото

Вечер прошел в формате квартирника. Между песнями Сергей Бабкин общался с залом, рассказывал истории из жизни, а также исполнил свои лучшие композиции. Все вырученные от концерта денежные средства пойдут на помощь Украине.

Концерт Сергея Бабкина в Риге ФОТО: Andris Barbans/пресс-фото

Сергей Бабкин - харьковский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. Широкой публике он известен как экс-участник популярной группы 5’nizza и проекта "Брюссель", основанного Святославом Вакарчуком. Сейчас Сергей в рамках собственной группы полностью посвящает себя сольному творчеству, которое не менее востребовано.

Концерт Сергея Бабкина в Риге ФОТО: Andris Barbans/пресс-фото

Концерт Сергея Бабкина в Риге ФОТО: Andris Barbans/пресс-фото

Как актер Бабкин заслужил признание благодаря работе в харьковском "Театре 19", а также ролям в фильмах "День Радио" и "Отторжение". К своим выступлениям Сергей подходит с театральной подачей и актерским мастерством.

Концерт Сергея Бабкина в Риге ФОТО: Andris Barbans/пресс-фото

Музыкант принадлежит к тем звездам, которые говорят "Нет войне!". Бабкин родился в приграничной Белгородской области, какое-то время жил в России, куда затем ездил с концертными турами. "Меня никто не ущемляет в моей стране. Никто ни за что!" - заявил Сергей в начале войны.

Концерт Сергея Бабкина в Риге ФОТО: Andris Barbans/пресс-фото

Концерт Сергея Бабкина в Риге ФОТО: Andris Barbans/пресс-фото

Концерт Сергея Бабкина в Риге ФОТО: Andris Barbans/пресс-фото

Концерт Сергея Бабкина в Риге ФОТО: Andris Barbans/пресс-фото

Галерея: Концерт Сергея Бабкина в Риге