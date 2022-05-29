Кампания о войне в Украине для "сомневающихся русскоязычных" прошла успешно или провалилась?

"Мы действительно создавали эту кампанию от души, она не была запланирована, и когда разразилась эта агрессивная российская атака и война в Украине, мы поняли, что нам нужно посмотреть на внутренние резервы и перепланировать ресурсы", - сказала заместитель госсекретаря Министерство культуры Селга Лайзане.

В ходе исследования рынка, проведенного четырьмя агентствами, компания McCANN Riga была выбрана для проведения кампании с самой низкой предложенной ценой - 9299 евро без НДС. Выплата планируется только после окончания кампании, поясняют в Минкульте. В смете 1000 евро было выделено на стратегию кампании, 2000 евро - на креативную концепцию кампании и 500 евро - на управление проектом. На затраты на производство, такие как разработка страницы, баннеры и перевод, было выделено 1500 евро. 2599 евро планировалось выделить на закупку рекламы, а именно на размещение веб-баннеров, 500 евро - на страницу в Facebook и спонсорство публикаций, в смету также было заложено 1200 евро на продвижение сотрудничества и коммуникацию с инфлюенсерами и лидерами мнений.

Сотрудничество с лидерами мнений было не очень успешным.

На данный момент только двое из списка инфлюенсеров, предоставленного агентству Министерством культуры, поделились страницей - фэшн-блогер Денис Шевелев, который обратился к другим от имени рекламного агентства, и актер Даугавпилсского театра Вадим Богданов.

Ссылкой в ​​Twitter также поделился преподаватель Даугавпилсского университета Дмитрий Олехнович, который после разговора с De Facto удалил запись. "Мне не хотелось бы использовать здесь слово "халтурка", но здесь все еще не хватало знаний. Надо сказать, что есть законы в сфере потребления информации, и здесь эти законы не соблюдены. В русском языке есть поговорка: "Сделано на коленке". Это тоже было в какой-то мере видно", - говорит Олехнович. Он указывает, что предлагать целевой аудитории - русскоязычным жителям Латгале в возрасте от 45 до 60 лет - искать информацию о войне на английском языке - не самое удачное решение.

Список предлагаемых СМИ также удивил Ольгу Драгилеву, журналистку и общественную активистку Delfi TV, которая сначала хотела поддержать кампанию, но после изучения страницы отказалась ею делиться. "Я посмотрела на качество этого контента и поняла, что нет, я не готова подписываться под такой кампанией своим именем. И первое, что привлекло мое внимание, это список доверенных СМИ. Были как мировые СМИ, которым, по мнению создателей кампании, стоит доверять, так и латвийские. И этими латвийскими СМИ были Latvijas Avīze и NRA, но не было упоминания об общественном медиа-портале LSM или, например, о том же Delfi. Мне это показалось странным, потому что это самые надежные и популярные СМИ в Латвии", - объясняет Драгилева.