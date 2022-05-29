Вс, 29.05.2022
Речь шла не о вас. Вам не стоит ассоциировать себя с термином "оккупант". Янис Иесалниекс, депутат Сейма
Янис Иесалниекс, депутат Сейма
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  • Кампания о войне в Украине для "сомневающихся русскоязычных" прошла успешно или провалилась?

Кампания о войне в Украине для "сомневающихся русскоязычных" прошла успешно или провалилась?

ФОТО: LETA

"Будь большинством - это правильная сторона, не оставайся один против всех". Примерно таков основной мотив "кампании общественного единства", проведенной по заказу Министерства культуры (МК) и реализованной рекламным агентством McCANN Riga. Целью кампании было информировать сомневающуюся часть русскоязычного населения Латвии о войне в Украине. Например, сайт esivairakums.lv предлагает читать международные СМИ, не включая ни одного источника на русском языке. Хотя авторы кампании считают, что она удалась, передача De Facto сообщает, что почти никто из лидеров мнений, рекомендованных Министерством культуры, не согласился ее продвигать. Они критикуют слоган кампании, небрежное проведение, а также запланированные расходы.

"Будь большинством!", "Не оставайся один против всех" - такие лозунги на русском и латышском языках написаны на сайте esivairakums.lv. На этот сайт, созданный в конце апреля, ведут как баннеры, размещенные в русскоязычных версиях латвийского новостного портала, так и страница в Facebook "Не оставайся один против всех" и связанные с ними рекламные объявления. Читателей завлекают перейти на сайт такими вопросами: "Кому лучше верить - Северной Корее или Австралии?". На самом сайте приводятся разные факты: сколько стран осуждают боевые действия России в Украине, сколько мирных жителей погибло и было ранено на войне.

Под всеми этими фактами задается вопрос: "Как узнать, что это правда?". Ответ везде один: "Читайте актуальную информацию, проверяйте несколько СМИ и сравнивайте источники информации". Ниже приведен список зарубежных СМИ, из которых только страница ООН на русском языке. В первые недели в списке были и латвийские СМИ, но только два - порталы la.lv и nra.lv.

Ссылок на авторов страницы нет, но передача выяснила, что инициатором и заказчиком акции было Министерство культуры, которое планировало обнародовать этот факт только по окончании акции 27 мая. Идея возникла после проведения социологических опросов, выявивших большую долю сомневающихся или неопределившихся среди русскоязычного населения в Латвии, и цель состояла в том, чтобы убедить эту часть населения (особенно в Латгале) осудить войну в Украине. На странице отсутствует логотип министерства, поскольку "целевая аудитория не проявляет высокого уровня доверия к органам государственной власти".

"Мы действительно создавали эту кампанию от души, она не была запланирована, и когда разразилась эта агрессивная российская атака и война в Украине, мы поняли, что нам нужно посмотреть на внутренние резервы и перепланировать ресурсы", - сказала заместитель госсекретаря Министерство культуры Селга Лайзане.

В ходе исследования рынка, проведенного четырьмя агентствами, компания McCANN Riga была выбрана для проведения кампании с самой низкой предложенной ценой - 9299 евро без НДС. Выплата планируется только после окончания кампании, поясняют в Минкульте. В смете 1000 евро было выделено на стратегию кампании, 2000 евро - на креативную концепцию кампании и 500 евро - на управление проектом. На затраты на производство, такие как разработка страницы, баннеры и перевод, было выделено 1500 евро. 2599 евро планировалось выделить на закупку рекламы, а именно на размещение веб-баннеров, 500 евро - на страницу в Facebook и спонсорство публикаций, в смету также было заложено 1200 евро на продвижение сотрудничества и коммуникацию с инфлюенсерами и лидерами мнений.

Сотрудничество с лидерами мнений было не очень успешным.

На данный момент только двое из списка инфлюенсеров, предоставленного агентству Министерством культуры, поделились страницей - фэшн-блогер Денис Шевелев, который обратился к другим от имени рекламного агентства, и актер Даугавпилсского театра Вадим Богданов. 

Ссылкой в ​​Twitter также поделился преподаватель Даугавпилсского университета Дмитрий Олехнович, который после разговора с De Facto удалил запись. "Мне не хотелось бы использовать здесь слово "халтурка", но здесь все еще не хватало знаний. Надо сказать, что есть законы в сфере потребления информации, и здесь эти законы не соблюдены. В русском языке есть поговорка: "Сделано на коленке". Это тоже было в какой-то мере видно", - говорит Олехнович. Он указывает, что предлагать целевой аудитории - русскоязычным жителям Латгале в возрасте от 45 до 60 лет - искать информацию о войне на английском языке - не самое удачное решение.

Список предлагаемых СМИ также удивил Ольгу Драгилеву, журналистку и общественную активистку Delfi TV, которая сначала хотела поддержать кампанию, но после изучения страницы  отказалась ею делиться. "Я посмотрела на качество этого контента и поняла, что нет, я не готова подписываться под такой кампанией своим именем. И первое, что привлекло мое внимание, это список доверенных СМИ. Были как мировые СМИ, которым, по мнению создателей кампании, стоит доверять, так и латвийские. И этими латвийскими СМИ были Latvijas Avīze и NRA, но не было упоминания об общественном медиа-портале LSM или, например, о том же Delfi. Мне это показалось странным, потому что это самые надежные и популярные СМИ в Латвии", - объясняет Драгилева.

Журналисту портала rus.lsm.lv Алексею Дунде также было предложено прорекламировать кампанию. Лозунг кампании "Будь большинством!" уже казался ему неприемлемым, поскольку Дунда не мог согласиться с утверждением, что "правы те, кто в большинстве". В России, например, большинство населения поддерживает войну в Украине, а Адольфа Гитлера не поддерживало немецкое меньшинство. 

Представитель Минкульта Селга Лайзане признает, что некоторые материалы страницы, такие как список рекомендуемых СМИ, не были согласованы с министерством. После интереса De Facto министерство приказало его исправить, то есть убрать из него латвийские порталы, чтобы никто не выделялся. В среду Лайзане отметила, что цели кампании могут быть достигнуты: "Цель, поставленная в этой кампании, - 60 тысяч уникальных посетителей, а мы уже достигли 52 тысяч. Таким образом, мы на 87 процентов ближе к цели. И еще один очень удачный показатель - 66 процентов тех, кто просматривает кампанию, изначально остаются на этой информационной странице и читают информацию. И это очень хороший показатель".

Однако переписка, переданная Минкультом агентству с комментариями в Facebook под платными публикациями, показывает, что размер аудитории не означает, что многих убедили осудить российское вторжение. Многие комментаторы оставляют свое негативное мнение об этой кампании, называя ее "пропагандисткой".

В пятницу, 27 мая, Министерство культуры и McCANN Riga публично объявили о кампании. Агентство утверждает, что реакция аудитории была превосходной - охвачено 95 процентов из запланированных 60 тысяч русскоязычных жителей Латвии в крупных городах Латгале и в Риге. McCANN Riga утверждает, что под записями много комментариев и бурных дискуссий - люди активно меняют свое мнение, делятся фактами и пытаются переубедить друг друга. Агентство также подсчитало, что бюджет кампании составляет 27 центов на каждого охваченного русскоязычного жителя Латвии.

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