Кампания за 9300 евро пытается убедить русскоязычных в Латвии выступить против войны в Украине

"Для достижения цели было важно проработать сомнения и предоставить аргументы, которые смогут убедить сомневающихся.

Важно было выбрать такой тон коммуникации, чтобы не оскорбить и не обидеть русскоговорящих Латвии. Все мы - жители одной страны, и для нас важно быть едиными во мнении, касающемся таких принципиальных вопросов, как война в Украине. Кампания еще идет, но по ее результатам мы уже видим, что отзывчивость аудитории огромна. Люди действительно ищут и анализируют информацию, пытаются осмыслить, что происходит, несмотря на то, что у их близких и друзей может быть позиция "за" Россию. По данным кампании мы видим, что 66% посетителей сайта доступная там информация кажется релевантной и полезной, способна привлечь и удержать их внимание. Среднее время, проведенное на сайте кампании, составляет 3 минуты, и это очень большой объем, поскольку большая часть людей проводит на сайте еще больше времени", - комментирует Иева Данеляна, член правления креативного агентства McCANN Riga.

В ходе кампании креативное агентство McCANN Riga разместило визуальные материалы в социальной сети Facebook, чтобы охватить русскоязычное население в возрасте 25-65 лет, проживающее в Латгалии и Риге. В свою очередь целевой аудиторией национальных СМИ являются люди в возрасте 45-60 лет, проживающее в Латгалии и Риге. Рекламные материалы перенаправляли их на сайт кампании - https://esivairakums.lv/rus/

Довольно провокационных тезис, получивший наибольший отклик среди целевой аудитории, звучит следующим образом: "Кому верить - 141 стране или 5?" Благодаря ему, интерес и вовлеченность относительно количества демонстраций рекламы в 5 раз выше обычного: 10% против 1,5-2%, что еще раз подтверждает актуальность данной информационной кампании, ориентированной на сомневающихся, ищущих информацию людей. И. Данеляна комментирует, что им удалось попасть точно в цель, поскольку

"нерешительные" люди живут в двух информационных полях и аргументы каждой из сторон звучат убедительно.

"Нам нужно было дать ответ на вопрос, почему одним следует верить, а другим - нет. Поэтому мы видим такой горячий отклик на рекламу именно с этим слоганом - под постами множество комментариев и горячих дискуссий. Люди активно обмениваются мнениями, делятся фактами и стараются убедить друг друга. Вовлеченность аудитории просто ошеломительная. Хотя кампания еще не закончилась и эта аудитория традиционно считается трудно достижимой и невовлеченной, нам уже удалось достичь как минимум 95% целевой аудитории равной 60 000 русскоговорящих жителей Латвии", - добавляет И. Данеляна.

Кампания реализуется креативным агентством McCANN Riga в период с 28.04.2022. по 28.05.2022. по заказу Министерства Культуры Латвии. Бюджет кампании составляет 9299 евро или 0,27 за каждого достигнутого в рамках кампании русскоговорящего жителя Латвии.