Пн, 30.05.2022
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Янис Иесалниекс, депутат Сейма

В Вентспилс после двухлетнего перерыва зайдет круизное судно

Судно Deutschland ФОТО: phoenixreisen.com

В понедельник, 30 мая, в Вентспилс зайдет круизный лайнер Deutschland с более чем 500 отдыхающими и 290 членами экипажа на борту, сообщили агентству LETA в Вентспилсском самоуправлении.

Планируется, что судно прибудет в Вентспилс в понедельник утром, и гости города побывают на экскурсии в Вентспилсе, Кулдиге и Ужаве.

В 2018 и 2019 годах Вентспилс уже посещали два других круизных лайнера немецкой компании –Albatros и Amera.

Deutschland — один из лайнеров популярной немецкой круизной компании Phoenix Reisen. Корабль имеет семь пассажирских палуб с каютами, длину 175 метров и ширину 23 метра.

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