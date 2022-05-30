В Вентспилс после двухлетнего перерыва зайдет круизное судно

Планируется, что судно прибудет в Вентспилс в понедельник утром, и гости города побывают на экскурсии в Вентспилсе, Кулдиге и Ужаве.

В 2018 и 2019 годах Вентспилс уже посещали два других круизных лайнера немецкой компании –Albatros и Amera.

Deutschland — один из лайнеров популярной немецкой круизной компании Phoenix Reisen. Корабль имеет семь пассажирских палуб с каютами, длину 175 метров и ширину 23 метра.