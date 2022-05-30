Муйжниеце: массовое освобождение от экзаменов в школах - вопиющая ситуация

Она сообщила, что в одном из учреждений образования Даугавпилса от экзаменов освобождены даже до 90% школьников.

"У меня возникает очень много вопросов, как так вышло. Будем оценивать случаи, когда удельный вес освобожденных учащихся велик", - сказала министр.

Муйжниеце попросила Государственную службу качества образования (IKVD) связаться с Инспекцией здравоохранения, чтобы понять, был ли это один конкретный врач, который выдавал школьникам справки об освобождении от централизованных экзаменов, или же были какие-то другие причины для массового освобождения.

Говоря об окончании учебного года, министр отметила, что были и проблемы, и успехи, но в целом она удовлетворена тем, что школы во время пандемии были открыты.

Министр сообщила, что, согласно данным IKVD, в этом году содержание обучения может быть не освоено на 10% по сравнению с примерно 30-50% годом ранее. Она отметила, что пандемия, безусловно, оставила последствия и теперь каждую минуту нужно использовать для учебы.