Что следует иметь в виду, отправляясь за границу на машине

"Путешествие на собственном автомобиле считается относительно дешевым способом передвижения, особенно если пассажиров несколько. Однако при принятии решения в пользу автомобиля или самолета следует учитывать не только цены на топливо или билеты на самолет, но и такие соображения, как время в пути, дополнительные расходы на проживание в отеле, потребность в машине в пункте назначения и расходы на аренду автомобиля или парковку, что особенно актуально при посещении больших городов. Конечно, всегда нужно думать о безопасности – из всех несчастных случаев с участием клиентов BALTA около 3% происходят за пределами Латвии. Это может быть немного, но потери, как правило, в два раза больше, чем при происшествиях, которые произошли здесь, в Латвии", – говорит Кристапс Лиециниекс, руководитель управления транспортных продуктов и подписания рисков BALTA.