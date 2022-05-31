Элла Пернелл чуть ли не каждый год появляется в топовых фильмах и проектах - кто она такая?

Далее последовало еще несколько фильмов (например, "Пипец 2", "Пожиратели"), из которых особо выделилась диснеевская "Спящая красавица" (2014) с Анджелиной Джоли в главной роли. Именно Джоли и выбрала на роль своей героини в юности Пернелл. С каждой ролью на актрису обращали все больше внимания поклонники, режиссеры и кинокритики.

В 2014-м вышел фильм "Дикость", за работу в котором Пернелл получила ряд наград, а уже в 2016-м она снялась в приключенческом боевике "Тарзан" и фильме Тима Бертона "Дом странных детей мисс Перегрин".

Трейлер фильма "Дом странных детей мисс Перегрин"

Так, Элла поработала на одной съемочной площадке с Эйсой Баттерфилдом и Евой Грин. На съемках ленты Бертона Элле нужно было летать в десяти метрах над землей, для чего ее подвешивали к специальным тросам, однако такой опыт у нее уже был - на съемках "Малефисенты".

В 2021 году в свет вышли сразу несколько ярких работ актрисы - фильм "Армия мертвецов" от Зака Снайдера, мистический сериал "Шершни" (который уже называют новым "Остаться в живых"), а также Элла попробовала себя в роли актрисы дубляжа, озвучив два мультсериала. В одном из них - нашумевшем "Аркейне" - Пернелл подарила свой голос главной героине Джинкс.

Трейлер сериала "Шершни"

В итоге лента, созданная по мотивам игры League of Legends, была продлена на второй сезон. Рейтинг на Rotten Tomatoes составил 100% со средней оценкой 9,1, кроме того, сериал стал самым популярным на сервисе Netflix. Мультсериал был номинирован на 9 позиций на премии "Энни" и победил во всех. В номинации "Лучшая озвучка в анимационном телепроекте" победительницей стала именно Пернелл.

Трейлер мультсериала "Аркейн"

Личная жизнь

Достоверной информации о личной жизни Эллы немного. По состоянию на 2019 год Пернелл проживает в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Известно, что она умеет фехтовать и играет в теннис. При росте в 1,60 метра и весе в 44 килограмма актриса дебютировала и в качестве модели, став в 2016-м лицом брендов Gucci и Dior. Актриса также играет на фортепиано и саксофоне, говорит на французском и испанском языках.

Если говорить о романтических отношениях, то еще в 2016-м, после выхода "Дома странных детей мисс Перегрин", Пернелл рассказывала, что если бы не Эйса Баттерфилд, то ей бы ни за что не удалось окончить школу. Тогда и начали появляться слухи, что актеры встречаются, однако сами звезды опровергли их. В то же время СМИ начали называть девушку новой музой американского режиссера Тима Бертона.

Говорили и о романе Эллы с Томом Холландом, звездой фильмов с Человеком-пауком от Marvel. Но и в этом случае звезды настаивали, что они друзья. А на сегодняшний день известно, что Холланд состоит в романтических отношениях с Зендаей.

В 2017-м желтая пресса сообщала, что тогда 21-летней актрисе оказывал знаки внимания 53-летний Брэт Питт. Но и эта информация так и осталась лишь слухами.

Согласно данным от 2019 года, актриса встречалась с актером Робом Рако, звездой сериала "Ривердейл". И в этом случае информация не была подтверждена (или опровергнута) самими актерами.

Элла занимается благотворительностью и является организатором фонда помощи детям и подросткам, попавшим в кризисные ситуации.

В интервью изданию Interview Magazine Пернелл призналась, что она отчаянно стремится вернуться в театр, который ей по душе больше, чем кино.