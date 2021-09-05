Дебют в кино, принесший 20 номинаций, и роль, подарившая мировую известность: кто такой Том Холланд?

По окончании школы Холланд поступил в Лондонскую школу исполнительного искусства и технологий.

Кино

Дебют на большом экране состоялся в 2012 году в фильме "Невозможное". Исполнение артиста было настолько выдающимся, что его номинировали на премии 20 раз. В числе наград, которые получил Холланд - Hollywood Film Awards и Young Artist Awards.

Вскоре после этого копилка артиста пополнилась несколькими кинокартинами и сериалами, в числе которых "Как я теперь живу" и "В сердце моря".

В 2015-м Холланд даже выступил качестве режиссера в короткометражке "Чирикать". Тогда он сказал, что хотел бы в будущем заниматься именно режиссерством. Но, похоже, планы изменились спустя несколько дней после премьеры.

Видео: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать о харизме и талантах Тома

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Роль Питера Паркера, более известного как Человек-паук, была мечтой актера с детства. Услышав новости о кастинге, он сразу же записался на пробы. Чтобы получить заветную роль, Тому пришлось пройти множество этапов кастинга, в том числе совместно поработать с Робертом Дауни-младшим. Последний чуть не подставил Тома: посреди диалога Роберт вдруг начал импровизировать. Но Том не растерялся, да и занятия гимнастикой не оказались лишними в борьбе за роль.

К слову, представители компании Sony, которым принадлежат права на "Человека-паука", считали актера слишком юным, чтобы играть Питера,

поскольку бывшие исполнители этой роли были старше 25 лет, а Тому было лишь 19.

Он долго ждал объявления имени артиста, получившего заветную роль, и узнал о своем назначении благодаря фанатам в Instagram, а не представителям студии. Так, Том зашел на страницу Marvel и увидел пост, в котором пользователей призывали перейти на официальный сайт и увидеть, кто же стал новым Питером Паркером. Объяснять, кто им стал - излишне.

Первое появление в качестве Человека-паука состоялось в фильме "Первый мститель: Противостояние", а спустя время - в сольном фильме - "Человек-паук: Возвращение домой". Так артист стал популярен во всем мире.

Забавный факт: перед фанатами Том отличился своим неумением держать язык за зубами и спойлерить моменты фильмов Marvel. Так, до выхода фильма "Мстители: Война бесконечности" актер сделал намек на судьбу Локи - персонажа Тома Хиддлстона, а затем вообще рассказал, каким будет название следующей картины о Человеке-пауке - "Вдали от дома" (студия не спешила рассказывать о нем). Говорят, что в следующей картине от Marvel - "Мстители: Финал" - Тому даже не дали полный сценарий, чтобы избежать казусов.

И снова большое кино