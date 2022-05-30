Фото ⟩ При обстреле гуманитарного авто в Украине погиб французский журналист

"Эвакуация из Луганской области официально остановлена. Рашисты обстреляли авто, которое ехало забирать людей. Погиб французский журналист", - сообщил Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации.

По его словам, бронированный эвакуационный транспорт украинской стороны ехал, чтобы забрать из области 10 человек, но попал под артобстрел. Осколки снарядов пробили покрытие автомобиля, и аккредитованный журналист из Франции, работавший над материалом об эвакуации, получил смертельное ранение в шею. Патрульного полицейского, который находился вместе с ним, спасла каска.

В Telegram-канале Гайдая опубликованы фото погибшего журналиста около обстрелянной машины. Reuters передает, что глава региона также предоставил снимок пресс-карты француза.

Как передает Telegram-канал "Политика страны", имя погибшего журналиста - Фредерик Леклер. Он был работником телеканала BFMTV. Также канал сообщил, что обстрел произошел под городом Северодонецк.