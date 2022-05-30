В Земгале подросток с помощью друга пытался убить своего отца

Западноземгальская прокуратура направила в суд уголовное дело, по которому к уголовной ответственности привлечены двое несовершеннолетних: один - за организацию покушения на убийство своего отца, другой - за покушение на убийство этого же человека.

Согласно постановлению о передаче уголовного дела в суд, в июле 2021 года двое обвиняемых из соображений мести договорились об убийстве отца одного из них за то, что тот жестоко относился к молодому человеку.

Реализуя преступный умысел, обвиняемые прибыли в дом потерпевшего, где один из них подошел к спящему мужчине и ударил его ножом в живот. Подсудимые не смогли реализовать свой преступный умысел до конца, так как потерпевший очнулся, а молодые люди скрылись с места происшествия.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Земгальский районный суд в Елгаве.