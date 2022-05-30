Пн, 30.05.2022
Я людей на той стороне и наших людей видел изнутри на этих полях - они внутри абсолютно одинаковые Станислав Киселев, врач
Станислав Киселев, врач

Байден: Украина не получит оружия, способного поражать цели на территории РФ

M142 Himar. Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

Президент США Джо Байден в понедельник, 30 мая, заявил, что не будет направлять в Украину ракетные комплексы, которые могут поражать цели на территории России. Украина призывала к срочным поставкам дальнобойного оружия.

Об этом Джо Байден заявил на встрече с журналистами в Белом доме.

С начала российского военного вторжения Украина получила от США значительную военную помощь, но Киев настаивает на том, что Вооруженным силам Украины необходимы ракеты большой дальности, подобные тем, что есть у российской армии.

Киев обратился к Соединенным Штатам с просьбой поставить мобильные батареи большой дальности M270 MLRS и M142 Himars, способные запускать по несколько ракет за раз дальностью до 300 километров, что как минимум в восемь раз больше, чем у артиллерии на поле боя.

"Если западные союзники хотят победы Украины, вероятно, пришло время дать нам РСЗО большой дальности", - недавно написал в Twitter советник главы штаба президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Тяжело сражаться, когда нападают с расстояния 70 километров, и нет, чем отстреливаться", - добавил он.

В этом месяце Соединенные Штаты объявили о пакете помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов, и ходили слухи, что помощь может включать оружие большой дальности.

С одобрением этого пакета помощь США Украине выросла примерно до 54 миллиардов долларов.

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