Крушение самолета в Непале: найдены тела всех 22 погибших
В Непале спасатели нашли всех 22 пассажиров и членов экипажа разбившегося в Гималаях самолета, сообщает AFP.
В Непале спасатели нашли всех 22 пассажиров и членов экипажа разбившегося в Гималаях самолета, сообщает AFP.
"Все трупы найдены, - рассказал пресс-секретарь Агентства гражданской авиации Део Чандра Лал Карн. - Происходит процесс идентификации тел".
Обломки самолета были обнаружены в горах на высоте 4420 метров.
В воскресенье в центральной части Непала вскоре после взлета пропала связь с небольшим самолетом, на борту которого находились 22 человека.
Как проинформировала полиция Непала, в самолете находились четверо граждан Индии, двое - Германии и 16 - Непала. В самолете было 19 пассажиров и три члена экипажа.
Галерея: Крушение самолета в Непале
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