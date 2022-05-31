Крушение самолета в Непале: найдены тела всех 22 погибших

"Все трупы найдены, - рассказал пресс-секретарь Агентства гражданской авиации Део Чандра Лал Карн. - Происходит процесс идентификации тел".

Обломки самолета были обнаружены в горах на высоте 4420 метров.

В воскресенье в центральной части Непала вскоре после взлета пропала связь с небольшим самолетом, на борту которого находились 22 человека.

ФОТО: Reuters/AFP/AP/EPA/Scanpix

Как проинформировала полиция Непала, в самолете находились четверо граждан Индии, двое - Германии и 16 - Непала. В самолете было 19 пассажиров и три члена экипажа.

Галерея: Крушение самолета в Непале