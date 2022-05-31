TVNET покажет фильм о борьбе бывшего депутата Сейма Юриса Юрашса в Донбассе

С 21 по 26 мая журналист и режиссер TVNET Янис Вингрис был на украинском фронте в Донбассе, где вместе с бойцами со всех краев света - поляками, чехами, азербайджанцами, британцами, американцами, бразильцами и украинцами - воюют и латыши. В начале июня исполнится три месяца с тех пор, как бывший депутат Сейма Латвии и Рижской думы, бывший глава отдела оперативных инструктажей KNAB Юрис Юрашс находится на украинском фронте и в составе добровольного украинского батальона "Карпатская сечь" воюет против агрессора - России.

Одна из сфер ответственности Юрашса в батальоне - создание и управление подразделением воздушной разведки. Он взял на себя и координирование вопросов поставок из Латвии и Эстонии. Юрашс осуществляет и координацию других структурных подразделений и выполнения задач,

он признает, что прошлый опыт, полученный в KNAB и политике, сейчас очень помогает в решении вопросов и планировании задач.

О нюансах происходящего в Донбассе он домашним не рассказывает. Особо не хочет никого тревожить:

"Меньше всего я хотел бы рассказывать о вещах, которые могут эту тревогу усилить. По-моему, это самый правильный способ, как коммуницировать с близкими. Сам взрослый человек, сам оцениваешь риски, и домашним не нужно знать все. С расстояния все кажется гораздо иначе и восприятие работает в большей степени".

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