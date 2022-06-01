"Не могла остановиться - употребляла неделю, две, месяц. Хуже всего было, когда три месяца подряд каждый день принимала амфетамин", - рассказывает 14-летняя девочка, употребляющая запрещенные вещества и алкоголь с 11 лет. Вместе с другими подростками она в больнице "Гинтермуйжа" проходит 30-дневную мотивационную программу.

"Неделю вообще жила на улице, потому что некуда было идти. Один раз я тихо сидела, никого не трогала, мимо проходили какие-то пьяницы, которые стали меня пинать. Я была вся в синяках и не могла такая пойти домой, - деловито рассказывает девочка. - Пила водку, виски, мартини, моку, снова виски. Затем я впала в кому и попала в больницу, где меня подключили к системе. Я просто лежала на земле, поэтому люди вызвали полицию".