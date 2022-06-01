Ср, 1.06.2022
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Андрей Олиньш, представитель Pilsēta cilvēkiem

Легкие рулетики из баклажанов

Рулетики из баклажанов ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Даже если вы не любитель баклажанов, эта закуска вас приятно удивит! Эти рулетики из баклажанов просты в приготовлении и отличаются насыщенным вкусом.

Вкусную закуску к пиву в программе "Знаменитости на углях" готовил латвийский актер Максим Бусел.  

Раиса Смирнова и Максим Бусел в шоу "Знаменитости на углях" ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Ингредиенты:

• 1 большой или 2 маленьких баклажана, нарезанных вдоль тонкими ломтиками;

• 180-200 г рикотты;

• 3 зубчика чеснока;

• 3 помидора;

• 12 свежих листьев базилика;

• соль и перец;

• оливковое масло.

Понадобятся также короткие деревянные шпажки.

Рикотта, соль и перец ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Приготовление:

Смажьте ломтики баклажанов маслом, посыпьте солью и перцем. Обжарьте баклажаны с обеих сторон до слегка золотистого цвета - около 2 минут с каждой стороны, затем снимите с гриля.

Нарезка баклажана ФОТО: Jānis Škapars/TVNET
Баклажаны на гриле ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Приготовьте начинку: смешайте рикотту с измельченным чесноком и солью по вкусу. Нарежьте помидор тонкими кольцами.

Нарезка помидоров ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На самый широкий конец ломтика баклажана положите столовую ложку рикотты с чесноком, один листик базилика, ломтик помидора и сверните в рулетик. Скрепите баклажан деревянной шпажкой.

Приготовление начинки ФОТО: Jānis Škapars/TVNET
Рулетики из баклажанов ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Блюдо готово. Можете подавать. 

Приятного аппетита!

Галерея: Максим Бусел готовит рулетики из баклажанов 

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