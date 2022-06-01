Легкие рулетики из баклажанов

Вкусную закуску к пиву в программе "Знаменитости на углях" готовил латвийский актер Максим Бусел.

Раиса Смирнова и Максим Бусел в шоу "Знаменитости на углях" ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

• 1 большой или 2 маленьких баклажана, нарезанных вдоль тонкими ломтиками; • 180-200 г рикотты; • 3 зубчика чеснока; • 3 помидора; • 12 свежих листьев базилика; • соль и перец; • оливковое масло. Понадобятся также короткие деревянные шпажки.

Рикотта, соль и перец ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Смажьте ломтики баклажанов маслом, посыпьте солью и перцем. Обжарьте баклажаны с обеих сторон до слегка золотистого цвета - около 2 минут с каждой стороны, затем снимите с гриля.

Нарезка баклажана ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Баклажаны на гриле ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Приготовьте начинку: смешайте рикотту с измельченным чесноком и солью по вкусу. Нарежьте помидор тонкими кольцами.

Нарезка помидоров ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На самый широкий конец ломтика баклажана положите столовую ложку рикотты с чесноком, один листик базилика, ломтик помидора и сверните в рулетик. Скрепите баклажан деревянной шпажкой.

Приготовление начинки ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Рулетики из баклажанов ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Блюдо готово. Можете подавать.

Приятного аппетита!

Галерея: Максим Бусел готовит рулетики из баклажанов