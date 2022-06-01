Легкие рулетики из баклажанов
Даже если вы не любитель баклажанов, эта закуска вас приятно удивит! Эти рулетики из баклажанов просты в приготовлении и отличаются насыщенным вкусом.
Даже если вы не любитель баклажанов, эта закуска вас приятно удивит! Эти рулетики из баклажанов просты в приготовлении и отличаются насыщенным вкусом.
Вкусную закуску к пиву в программе "Знаменитости на углях" готовил латвийский актер Максим Бусел.
• 1 большой или 2 маленьких баклажана, нарезанных вдоль тонкими ломтиками;
• 180-200 г рикотты;
• 3 зубчика чеснока;
• 3 помидора;
• 12 свежих листьев базилика;
• соль и перец;
• оливковое масло.
Понадобятся также короткие деревянные шпажки.
Смажьте ломтики баклажанов маслом, посыпьте солью и перцем. Обжарьте баклажаны с обеих сторон до слегка золотистого цвета - около 2 минут с каждой стороны, затем снимите с гриля.
Приготовьте начинку: смешайте рикотту с измельченным чесноком и солью по вкусу. Нарежьте помидор тонкими кольцами.
На самый широкий конец ломтика баклажана положите столовую ложку рикотты с чесноком, один листик базилика, ломтик помидора и сверните в рулетик. Скрепите баклажан деревянной шпажкой.
Блюдо готово. Можете подавать.
Галерея: Максим Бусел готовит рулетики из баклажанов
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