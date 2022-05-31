Вт, 31.05.2022
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о женщине, столкнувшей на рельсы мать трехлетнего ребенка

Россиянам пока не запретят покупать недвижимость в Евросоюзе

Недвижимость в ЕС. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Запрет россиянам на покупку недвижимости в Европе был исключен из шестого пакета санкций Европейского союза (ЕС), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По информации источников, от такого шага было решено отказаться из-за давления со стороны Кипра.

Bloomberg в начале мая сообщал, что такой запрет может быть включен в шестой пакет санкций. Запрет на покупку недвижимости должен планировали ввести для тех россиян, кто имеет гражданство или вид на жительство в стране ЕС или Швейцарии.

После вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ЕС приостановили программы, которые позволяли россиянам получать вид на жительство в обмен на инвестиции, в том числе в недвижимость.

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