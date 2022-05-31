Россиянам пока не запретят покупать недвижимость в Евросоюзе

По информации источников, от такого шага было решено отказаться из-за давления со стороны Кипра.

Bloomberg в начале мая сообщал, что такой запрет может быть включен в шестой пакет санкций. Запрет на покупку недвижимости должен планировали ввести для тех россиян, кто имеет гражданство или вид на жительство в стране ЕС или Швейцарии.

После вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ЕС приостановили программы, которые позволяли россиянам получать вид на жительство в обмен на инвестиции, в том числе в недвижимость.