Россиянам пока не запретят покупать недвижимость в Евросоюзе
Запрет россиянам на покупку недвижимости в Европе был исключен из шестого пакета санкций Европейского союза (ЕС), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Запрет россиянам на покупку недвижимости в Европе был исключен из шестого пакета санкций Европейского союза (ЕС), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По информации источников, от такого шага было решено отказаться из-за давления со стороны Кипра.
Bloomberg в начале мая сообщал, что такой запрет может быть включен в шестой пакет санкций. Запрет на покупку недвижимости должен планировали ввести для тех россиян, кто имеет гражданство или вид на жительство в стране ЕС или Швейцарии.
После вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ЕС приостановили программы, которые позволяли россиянам получать вид на жительство в обмен на инвестиции, в том числе в недвижимость.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!