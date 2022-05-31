Лукашенко вручает награды за участие в загадочной "спецоперации" в Украине

В начале апреля Лукашенко хвастался, что операция белорусского спецназа привела к освобождению белорусских граждан, задержанных в Украине.

Теперь же стали известны подробности. "Медуза" сообщает, что вручая награды сотрудникам КГБ, Лукашенко поблагодарил их "за успешное проведение операции по освобождению нескольких десятков белорусских граждан, находившихся фактически в плену на территории Украины".

"Явно не по своей воле оказались заложниками, и не только ситуации, но и отдельных желаний самых плохих людей в Украине. Когда началась спецоперация Российской Федерации, наши люди, несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их надо было возвращать домой, в семьи", - сказал Лукашенко.

Также Лукашенко неоднократно подчеркивал, что белорусские войска не принимают участия в войне России против Украины. Однако против Беларуси введены западные санкции за поддержку российской агрессии.