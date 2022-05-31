Кариньш: частичное эмбарго на российскую нефть - шаг в правильном направлении

Он отметил, что это одни из самых крупных санкций в отношении России, которые уменьшат поставки российской нефти в ЕС примерно на две трети. Так как ЕС является крупнейшим рынком для нефти и газа из России, этот пакет санкций лишит ее по крайней мере части доходов, на которые финансируется война против Украины. Кариньш с удовлетворением отметил единодушие лидеров стран ЕС, которые приняли это решение без серьезных разногласий.

На вопрос, как повлияла на ход переговоров позиция Венгрии, премьер-министр ответил, что понятно, почему отдельным странам отказаться от российской нефти сложнее. Например, у Латвии есть несколько портов, куда можно доставлять нефтепродукты, но есть страны ЕС без выхода к морю, которые используют создававшуюся на протяжении многих лет инфраструктуру трубопроводов.

Кариньш отметил, что Венгрия согласилась двигаться к отказу от российской нефти, но для этого ей требуется больше времени.

По мнению премьера, ЕС уже сейчас нужно двигаться к следующему шагу в применении санкций, что будет означать эмбарго на российский природный газ. В то же время, как отметил Кариньш, это будет гораздо более сложный процесс, так как способов транспортировки газа значительно меньше, чем нефти.