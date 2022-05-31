Эклонс о реакции властей на шум сверхзвуковых самолетов: нужно действовать оперативнее

"Сейчас службы должны быть особенно оперативными, так как любое происшествие может иметь лавинный эффект. Мы уже не в тех мирных временах, которые длились несколько десятков лет", - пояснил министр.

Эклонс также сообщил, что министр здравоохранения Даниэлс Павлютс обратился к нему "в субботу вечером" и пригласил претендовать на должность министра внутренних дел.

"Я думаю, партия уже рассматривала различные варианты внутри себя, и как только они узнали мое имя, стало ясно, что им нужен кто-то с профессиональным опытом", - сказал министр.

В интервью телеканалу TV3 900 sekundes он сказал, что работа последних дней была очень напряженной, поэтому у него не было даже пяти минут, чтобы подумать о возможной карьере политика. Однако у него есть еще больше месяца на раздумья, даже для того, чтобы подать заявку в кандидаты на предстоящих осенью выборах в Сейм.

На вопрос, соответствуют ли его личные ценности "Для развития/За!", Эклонс ответил, что противоречий пока не видит.

Как сообщалось, Сейм утвердил на посту министра внутренних дел нынешнего заместителя начальника Государственной пожарно-спасательной службы. Его пригласила партия "Для развития/За!", после того, как была отправлена в отставку прошлый министр внутренних дел Мария Голубева, так как она утратила доверие некоторых партнеров по коалиции и премьер-министра в связи с событиями 9 и 10 мая в Парке Победы.

В свою очередь Эклонс ранее сообщил агентству LETA, что намерен продолжить дело, начатое его предшественницей Марией Голубевой ("Для развития/За!"), и по мере возможности продвигать собственные инициативы.

Rekomendācijas NBS: šinī saspringtajā laikā, lūdzu, savlaicīgi un plaši informējiet par šādām aktivitātēm. Ļoti daudzi šādas "nezināmas aktivitātes" uztver ļoti saspringti. — guncharez (@guncharez) May 30, 2022