Ср, 1.06.2022
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Андрей Олиньш, представитель Pilsēta cilvēkiem
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Эклонс о реакции властей на шум сверхзвуковых самолетов: нужно действовать оперативнее

Кристап Эклонс ФОТО: Evija Trifanova

Вчера, 30 мая, самолеты НАТО издали в нескольких местах Латвии звуки, похожие на громкие взрывы, что вызвало беспокойство у населения. Хотя население сообщило о шуме в социальных сетях около 14.50, Национальные вооруженные силы объяснили причину шума только в 15.35. Как заявил в интервью Латвийскому телевидению новый министр внутренних дел Кристап Эклонс, реакция ответственных учреждений должна быть более оперативной.

"Сейчас службы должны быть особенно оперативными, так как любое происшествие может иметь лавинный эффект. Мы уже не в тех мирных временах, которые длились несколько десятков лет", - пояснил министр.

Эклонс также сообщил, что министр здравоохранения Даниэлс Павлютс обратился к нему "в субботу вечером" и пригласил претендовать на должность министра внутренних дел.

"Я думаю, партия уже рассматривала различные варианты внутри себя, и как только они узнали мое имя, стало ясно, что им нужен кто-то с профессиональным опытом", - сказал министр.

В интервью телеканалу TV3 900 sekundes он сказал, что работа последних дней была очень напряженной, поэтому у него не было даже пяти минут, чтобы подумать о возможной карьере политика. Однако у него есть еще больше месяца на раздумья, даже для того, чтобы подать заявку в кандидаты на предстоящих осенью выборах в Сейм.

На вопрос, соответствуют ли его личные ценности "Для развития/За!", Эклонс ответил, что противоречий пока не видит.

Как сообщалось, Сейм утвердил на посту министра внутренних дел нынешнего заместителя начальника Государственной пожарно-спасательной службы. Его пригласила партия "Для развития/За!", после того, как была отправлена в отставку прошлый министр внутренних дел Мария Голубева, так как она утратила доверие некоторых партнеров по коалиции и премьер-министра в связи с событиями 9 и 10 мая в Парке Победы.

В свою очередь Эклонс ранее сообщил агентству LETA, что намерен продолжить дело, начатое его предшественницей Марией Голубевой ("Для развития/За!"), и по мере возможности продвигать собственные инициативы.

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