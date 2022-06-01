Зерновая война России и вывоз пшеницы из Украины: семь ключевых вопросов

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Серьезным сигналом тревоги стал также введенный 14 мая индийским правительством запрет на экспорт пшеницы. Индия - наряду с Китаем, ЕС и США - относится к группе крупнейших, причем с большим отрывом, производителей различных видов зерна, но оно идет главным образом на внутренний рынок для удовлетворения потребностей 1,4 млрд жителей страны. Введенное эмбарго на вывоз пшеницы усиливает опасения, что аномальная весенняя жара уничтожила куда больше посевов, чем до сих пор считалось, и огромной Индии, возможно, в этом году даже придется импортировать зерно.

Грозит ли самой Украине нехватка зерна и голод?

Проблема Украины - избыток зерна, на экспорт не могут уйти предназначенные для этого примерно 20-22 млн тонн, и если их не вывезут, полные зернохранилища будут не в состоянии принять новый урожай - и он может погибнуть. В такой ситуации нехватка хлеба не грозит, тем более что население страны сократилось примерно на 5,5 млн человек, временно покинувших ее из-за войны. Но с голодом могут столкнуться жители, оказавшиеся в районах боевых действий, однако не из-за дефицита хлеба, а из-за сложностей с его доставкой.

Почему судьбой украинского зерна особенно озабочены ЕС и Турция?

Конкретно помочь Украине с вывозом экспортного зерна из портов и элеваторов и, соответственно, обеспечить ей получение валютной выручки могут только ее непосредственные западные соседи, страны ЕС и черноморская держава Турция.

Евросоюз может предоставить транспортные мощности и логистические услуги. В свою очередь, президент Турции Эрдоган, судя по официальным сообщениям о его беседе с президентом РФ Путиным, не исключает участия военных кораблей своей страны в "устранении минной угрозы" и, в координации с российской стороной, в "содействии беспрепятственному морскому транзиту грузов".

Традиционные сорта хлеба в Турции в последнее время сильно подорожали ФОТО: DW

При этом Анкара руководствуется, видимо, как геополитическими соображениями, так и стремлением обеспечить себе поставки украинской пшеницы или хотя бы снизить общий уровень мировых цен на нее. Страны ЕС тоже закупают в Украине зерновые культуры, но далеко не в тех объемах, которые могли бы ощутимо разгрузить ее порты и элеваторы.

Что мешает странам Евросоюза обеспечить экспорт украинского зерна?

В условиях продолжающейся войны Украине необходимо найти замену своим заблокированным или захваченным Россией портам на Черном и Азовском морях. В качестве ближайшей зарубежной альтернативы напрашиваются, прежде всего, порты в Румынии - морские в Констанце и Сулине и дунайский в Галаце. Однако все они уже грузят украинское зерно на пределе своих мощностей, свидетельствуют СМИ. Поэтому началось использование портов на Балтии, например польских в Гданьске, Гдыне, Свиноуйсьце или литовского в Клайпеде.