Представитель SEPLP: история общественных ТВ-каналов на русском закончилась

Уплея-Егермане напомнила, что этот вопрос с более длинной историей и он не стал актуальным только после начатых Россией военных действий по отношению к Украине, когда в Латвии в очередной раз было констатировано, что достаточно большая часть общества получает информацию из каналов пропаганды России и следует политическому нарративу агрессора.

Еще до начала работы SEPLP, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) уже разработал концепцию о мультимедийной платформе национальных меньшинств, которая в основном работала бы в интернет-среде, рассказала представитель совета. Одновременно были дискуссии о том, как достичь той части аудитории, которая активно не пользуется Интернетом, а смотрит телевизор, поэтому были сохранены новости на русском языке на канале LTV7, а концептуально была идея создать отдельный канал, где на русском языке были бы разные передачи и новости примерно в течение четырех часов.

"У этой цели не было финансирования, его было задумано попросить позже. (...) Политически идея о телевизионном канале на русском языке не поддерживается, так как ее отклонил министр культуры и в коалиции она не получила поддержку. Деньги не назначены, так что, по крайней мере сейчас, эта история закончилась. Можно ли это сделать в будущем? Я уже была скептически настроена, и свое мнение, если меня спрашивали, никогда не скрывала. Я сомневаюсь, что русскоязычные Латвии хотят посмотреть на что-то другое, кроме того, к чему привыкали годами и что не соответствует их убеждениям", - сказала Уплея-Егермане.

По ее мнению, идея, что, просто давая информацию на русском языке, к этим людям удастся обратиться и изменить их убежденность, довольно наивно, а действия политиков "признают, что вопрос нельзя оставить на самотек и что-то нужно сделать. По крайней мере, постараться".

"В Латвии в 2012 году был референдум о государственном языке, в котором очень ясно был дан мандат, в каком направлении нам двигаться. У госучереждений нет мандата расширять присутствие русского языка", - добавила Уплея-Егермане.