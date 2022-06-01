Михаил Барышников обратился к Путину: "Вашему русскому миру, миру страха не бывать"

По данным правозащитного проекта "Роскомсвобода", сайт "Настоящей России" в России был заблокирован 24 мая по решению Генпрокуратуры РФ, в ответ на эти действия Барышников обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом в котором заявил, что "русскому миру", который пропагандирует Путин, не бывать: "Вашему русскому миру - миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, - не бывать, пока есть мы, привитые в детстве от этой чумы".

Также Барышников указал, что он и его сторонники сделали для пропаганды русской культуры больше, чем российские власти: "И русским писателем называют моего друга Бориса Акунина, и русским экономистом - Сергея Гуриева. Такие, как мы, принесли больше чести русскому миру, чем все ваше неточное высокоточное оружие".

Господин президент,

Ваши дворовые с перепуга приказали заблокировать наш веб-сайт — веб-сайт Настоящей России. Их страх понятен. Нам же он придает уверенность в своей правоте.

Как и раньше, когда в моем детстве ваши тонкошеие предшественники мне, сыну русского офицера в Латвии, назначили роль оккупанта, она не прилипла. Я выучил латышский язык, а с 26 лет, навсегда отвергнув роли, назначаемые вашими учителями, вот уже почти полвека проживаю человеком свободного мира! И меня все еще называют русским. И русским писателем называют моего друга Бориса Акунина, и русским экономистом — Сергея Гуриева. Такие, как мы, принесли больше чести русскому миру, чем все ваше неточное высокоточное оружие.

Вашему русскому миру — миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, — не бывать, пока есть мы, привитые в детстве от этой чумы. Нашему же миру быть — несмотря на все ваши блокировки. Мы знаем, как сохранить ценности нашего русского мира. А ваш мир, если не проснется, умрет от своих страхов.

Вы знаете, чего вы боитесь. Правильно делаете. Вы знаете, какое оружие бьет точно!

Михаил Барышников