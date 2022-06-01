Михаил Барышников обратился к Путину: "Вашему русскому миру, миру страха не бывать"
Михаил Барышников, один из учредителей проекта "Настоящая Россия", выступил с заявлением по поводу блокировки сайта в России.
Михаил Барышников, один из учредителей проекта "Настоящая Россия", выступил с заявлением по поводу блокировки сайта в России.
По данным правозащитного проекта "Роскомсвобода", сайт "Настоящей России" в России был заблокирован 24 мая по решению Генпрокуратуры РФ, в ответ на эти действия Барышников обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом в котором заявил, что "русскому миру", который пропагандирует Путин, не бывать: "Вашему русскому миру - миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, - не бывать, пока есть мы, привитые в детстве от этой чумы".
Также Барышников указал, что он и его сторонники сделали для пропаганды русской культуры больше, чем российские власти: "И русским писателем называют моего друга Бориса Акунина, и русским экономистом - Сергея Гуриева. Такие, как мы, принесли больше чести русскому миру, чем все ваше неточное высокоточное оружие".
Читайте полный текст открытого письма:
Господин президент,
Ваши дворовые с перепуга приказали заблокировать наш веб-сайт — веб-сайт Настоящей России. Их страх понятен. Нам же он придает уверенность в своей правоте.
Как и раньше, когда в моем детстве ваши тонкошеие предшественники мне, сыну русского офицера в Латвии, назначили роль оккупанта, она не прилипла. Я выучил латышский язык, а с 26 лет, навсегда отвергнув роли, назначаемые вашими учителями, вот уже почти полвека проживаю человеком свободного мира! И меня все еще называют русским. И русским писателем называют моего друга Бориса Акунина, и русским экономистом — Сергея Гуриева. Такие, как мы, принесли больше чести русскому миру, чем все ваше неточное высокоточное оружие.
Вашему русскому миру — миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, — не бывать, пока есть мы, привитые в детстве от этой чумы. Нашему же миру быть — несмотря на все ваши блокировки. Мы знаем, как сохранить ценности нашего русского мира. А ваш мир, если не проснется, умрет от своих страхов.
Вы знаете, чего вы боитесь. Правильно делаете. Вы знаете, какое оружие бьет точно!
Михаил Барышников
Проект "Настоящая Россия" был основан вскоре после начала войны в Украине российскими общественными деятелями: Барышниковым, писателем Борисом Акуниным и экономистом Сергеем Гуриевым.
Одна из заявленных целей проекта - "помочь жертвам этой войны, в первую очередь украинским беженцам. Мы также хотим поддержать российских беженцев - людей, не пожелавших остаться в путинской России".
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