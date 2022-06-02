Джонни Депп и Эмбер Херд впервые прокомментировали решение суда

"Разочарование, которое я испытываю сегодня, не поддается описанию. Я убита горем из-за того, что множества доказательств все еще было недостаточно, чтобы противостоять несоразмерной власти и влиянию моего бывшего мужа.

Я разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин. Это провал", - написала актриса в своем Instagram.

"Шесть лет назад вся моя жизнь изменилась в мгновение ока. Теперь, шесть лет спустя, суд вернул мне мою жизнь", - написал Депп.

Актер поблагодарил за поддержку людей по всему миру и подбодрил тех, кто находится в подобной ситуации.

"Надеюсь, что теперь людей, которых обвиняют, будут все же считать невиновными, пока не доказано обратное, и в суде, и в медиа", - добавил он.

Уже сообщалось, что 1 июня суд присяжных признал Херд виновной в клевете и обязал ее выплатить Деппу 15 миллионов долларов. По встречному иску Деппа обязали выплатить бывшей жене 2 миллиона долларов.

Депп подал иск к Херд о клевете в 2019 году. Причиной стала ее статья для Washington Post, где она говорила о себе как о жертве домашнего насилия. Депп заявил, что это стоило ему потери актерских ролей, и потребовал компенсацию в 50 миллионов долларов. Херд подала против Деппа встречный иск на 100 миллионов долларов, обвинив его в жестоком обращении.

Депп и Херд поженились в 2015 году. Херд подала на развод полтора года спустя, официально брак был расторгнут в начале 2017 года.