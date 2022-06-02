"Согласие" не будет призывать жителей выступать против сноса памятника в парке Победы

В интервью телеканалу TV3 "900 секунд" лидер "Согласия" Янис Урбанович заявил, что состоявшиеся на прошлой неделе дебаты по поводу закона подтвердили, что вопрос не о сносе памятников: это попытка оскорблять, раздражать, унижать тех, кому эти памятники важны.

"В прошлый четверг в дебатах прозвучала только ненависть, еще сильнее оскорбившая многих жителей Латвии", - сказал депутат.

По мнению политика, снос советских памятников если и должен происходить, то после серьезного обсуждения в обществе и в мирное время.

Урбанович подчеркнул, что любое дело следует оценивать в контексте потенциальной пользы или вреда для Латвии. По его мнению, дискуссии о сносе памятников помогают правительству отвлечь внимание людей от не выполненных им задач.

При этом он пообещал, что в случае принятия закона "Согласие" не будет разжигать недовольство людей в попытках вызвать скептицизм в отношении закона, поскольку "любой протест или нарушение закона будет наказано".

"Мы постараемся убедить людей мирно пережить эту ситуацию", - подчеркнул Урбанович.

Комментируя предложение "Согласия" на выборы в 14-й Сейм, политик подчеркнул, что, принимая во внимание войну в Украине, начатую Россией 24 февраля, "Согласие" будет мотивировать проживающих в Латвии нелатышей относиться к Латвии как к единственной родине.

"Это будет непросто на фоне таких ксенофобских выпадов со стороны коалиции, но мы думаем, что это важно. Уже хотя бы одна эта задача говорит о том, что "Согласие" нужно Латвии", - сказал лидер партии.