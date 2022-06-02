Европейское эмбарго. Что изменят ограничения на поставку российской нефти в Европу?

Изменения мировых цепочек поставок

Аналитики, опрошенные Би-би-си, предполагают, что в краткосрочной перспективе эффект от введенного эмбарго будет небольшой - все из-за высоких цен на нефть. В последние дни нефть торгуется на отметке в 120 долларов за баррель.

Из-за санкций в мире может произойти перераспределение поставок нефти, считает независимый эксперт в области энергетики Сергей Вакуленко. Евросоюз будет покупать больше нефти в странах Ближнего Востока - Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, африканских странах, а также в странах Латинской Америки, однако эти страны будут меньше поставлять в Азию.

Страны, которые раньше покупали у них нефть, теперь направившуюся в Европу, будут вынуждены покупать нефть у России. Вакуленко напоминает, что Россия уже нарастила поставки в Индию.

"Это долгий и дорогой процесс, потребуются изменения в логистике", - так налаживание поставок в Азию описывает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Этот процесс может еще сильнее усложнить дефицит танкеров или сложности с их страхованием - как раз то, что обсуждают европейцы, судя по утечкам в прессе.

Однако "праздник высоких цен" на нефтяном рынке будет длиться не очень долго, уверены эксперты.

В долгосрочной перспективе - более года - рост цен на нефть приведет к росту инвестиций в нефтяной отрасли и росту добычи, прогнозирует Вакуленко.

"Когда это произойдет, мир фактически начнет переходить в состояние образца 2013 года, когда после полутора десятилетий высоких цен на нефть, стимулирующих активное вложение в нефтедобычу, образовался навес предложения", - объясняет эксперт.

Вот тогда России и станет тяжелее: у российской нефти появятся альтернативы, от нее станет проще отказываться, а из-за ограничительных мер ей будет труднее доставлять нефть на те рынки, где ее еще будут готовы брать. Позднее, по его словам, может возникнуть ситуация, когда у России останется ограниченное число покупателей нефти, которые и будут диктовать ей свои условия.

Примерно в такой же ситуации могут оказаться и европейцы, только в "заложниках" они будут не у покупателей, а у продавцов нефти.

Российский бюджет по-прежнему зависит от доходов от продажи нефти. Эмбарго может ударить по нему и даже в какой-то перспективе привести к дефициту, полагает Суверов.

Но масштабы проблем для России будут ясны в зависимости от цены, которая сложится на рынке. Россия уже продает нефть со значительным дисконтом по сравнению с Brent - в него в том числе включены расходы на транспорт.

"Но, возможно, меньше существующего на сегодняшний день - то есть дисконты на уровне примерно 30 долларов за баррель - ситуация не уйдет", - полагает Вакуленко. При нынешних ценах нефть Россия получает за баррель около 90 долларов.

"Это очень комфортная для России цена. Все, что выше 60 долларов за баррель - вполне комфортная цена", - считает он.

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