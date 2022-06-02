Видео ⟩ Полиция провела обыски в нескольких местах Валмиерского края; двое задержанных

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Видео: Задержание подозреваемых в хранении оружия

В мае этого года в Государственную полицию Валмиерского края поступила информация об угрозе жизни и здоровью жителя. Проверка этой информации показала, что у лиц, причастных к угрозе, может быть огнестрельное оружие и боеприпасы.

В ходе санкционированного обыска сотрудниками полиции было обнаружено и изъято семь предметов, похожих на огнестрельное оружие, и 84 патрона.

По подозрению в совершении уголовного преступления задержаны мужчины 1963 и 2000 года рождения, ранее попадавшие в поле зрения полиции в связи с незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов.

Заведено уголовное дело по части 2 статьи 233, предусматривающей ответственность за незаконное хранение, приобретение, изготовление, ремонт огнестрельного оружия. Возможное наказание - тюремное заключение сроком до трех лет, краткосрочное заключение, принудительные работы или денежный штраф.