Жена Уилла Смита надеется, что ее муж и Крис Рок помирятся после скандала на "Оскаре"

"Я очень надеюсь, что у этих двух умных, способных мужчин получится преодолеть последствия произошедшего, все обсудить и помириться.

Ситуация в мире такая, что нам нужны они оба.

Сейчас мы все нуждаемся друг в друге больше, чем когда-либо", - сказала Пинкетт-Смит в одном из выпусков своего подкаста Red Table Talk.

Актриса добавила, что после произошедшего на "Оскаре" в ее отношениях с мужем ничего не изменилось: "Пока мы с Уиллом продолжаем делать то, что делали последние 28 лет - разбираемся в том, что такое совместная жизнь".

Уже сообщалось, что в ночь с 27 на 28 марта в Лос-Анджелесе вручили "Оскары". Во время церемонии вручения произошел неожиданный скандал. Американский актер Уилл Смит ударил известного комика Криса Рока, вступившись за свою жену.

Крис Рок объявлял претендентов в категории "Лучший документальный фильм". В небольшой паузе он решил пошутить об "удивительной, очень короткой прическе" жены Уилла Смита Джады Пинкетт-Смит, которая напомнила ему фильм "Солдат Джейн". Джада ранее признавалась, что страдает от алопеции - аутоиммунного заболевания, из-за которого выпадают волосы.

После этого актер поднялся на сцену и ударил комика.