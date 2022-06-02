Выборы в Сейм: откуда будет избрано больше депутатов?

Если в нынешнем Сейме от Рижского округа было избрано 35 депутатов, то на следующих выборах будет 36. От Видземе будут избраны 26 депутатов, от Латгале и Земгале - по 13 депутатов, а от Курземского округа - 12 депутатов.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, на 31 мая 2022 года в Рижском округе было зарегистрировано 563 356 избирателей, в Видземском округе - 395 630, в Земгальском округе - 206 194, в Латгальском округе - 195 643 и в Курземском округе - 180 456 избирателей.

По данным ЦИК, после выборов в 5-й Сейм больше всего уменьшилось представительство в Сейме по Латгальскому округу, где количество избранных депутатов уменьшилось на семь. От Земгальского округа стало на три депутата меньше, от Курземского - на два, а в Видземском округе представительство осталось на прежнем уровне.

Количество депутатов, избираемых в Риге, по сравнению с выборами в 5-й Сейм увеличилось на 12.

Подача списков кандидатов в депутаты в 14-й Сейм пройдет с 13 июля по 2 августа.