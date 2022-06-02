Чт, 2.06.2022
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Михаил Барышников

Выборы в Сейм: откуда будет избрано больше депутатов?

www.velesanas.info ФОТО:

На осенних выборах в Сейм 14-го созыва будет избрано на одного депутата больше от Рижского и Видземского избирательных округов и на одного меньше - от Латгале и Земгале, постановила Центральная избирательная комиссия (ЦИК), исходя из изменений в составе населения.

Если в нынешнем Сейме от Рижского округа было избрано 35 депутатов, то на следующих выборах будет 36. От Видземе будут избраны 26 депутатов, от Латгале и Земгале - по 13 депутатов, а от Курземского округа - 12 депутатов.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, на 31 мая 2022 года в Рижском округе было зарегистрировано 563 356 избирателей, в Видземском округе - 395 630, в Земгальском округе - 206 194, в Латгальском округе - 195 643 и в Курземском округе - 180 456 избирателей.

По данным ЦИК, после выборов в 5-й Сейм больше всего уменьшилось представительство в Сейме по Латгальскому округу, где количество избранных депутатов уменьшилось на семь. От Земгальского округа стало на три депутата меньше, от Курземского - на два, а в Видземском округе представительство осталось на прежнем уровне.

Количество депутатов, избираемых в Риге, по сравнению с выборами в 5-й Сейм увеличилось на 12.

Подача списков кандидатов в депутаты в 14-й Сейм пройдет с 13 июля по 2 августа.

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