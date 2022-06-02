Фото ⟩ В Лиепае из-за раненой птицы столкнулись шесть автомобилей

В полиции сообщили, что столкновение произошло около 09:30. По предварительной информации, грузовик Volvo, груженный металлоломом, двигался по улице Бривибас в Лиепае, и его водитель, заметив на пути препятствие - раненую птицу, оценил ситуацию и остановился, чтобы позволить ей перейти улицу.

ФОТО: Ģirts Gertsons/liepajniekiem.lv

Как сообщает liepajniekiem.lv, водитель идущего за ним автомобиля Renault компании Vega Serviss также остановился, однако человек за рулем ехавшего позади Mercedes-Benz, не соблюдая безопасную дистанцию, врезался в Renault, который, в свою очередь, столкнулся с идущим впереди грузовиком Volvo.

В последствии в аварию попали еще три автомобиля. В результате столкновения шести машин никто не пострадал.

Полиция в отношении водителя Mercedes-Benz возбудила дело об административном правонарушении за несоблюдение безопасной дистанции.

ФОТО: Ģirts Gertsons/liepajniekiem.lv

Сотрудники правоохранительных органов обратились в приют для животных, чьи работники приехали на место происшествия и забрали пострадавшую птицу с собой, сообщает liepajniekiem.lv.