Видео ⟩ В результате взрыва в Саулкрасты пострадал человек

В 12:29 в VUGD поступил вызов в Саулкрастскую волость, где произошел взрыв. На месте происшествия установлено, что в подвале одноэтажного дома, возможно, из-за утечки газа произошел взрыв и обрушилась наружная стена здания, а также горел подвал и коридор площадью 15 кв. м.