Чт, 2.06.2022
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Видео ⟩ В результате взрыва в Саулкрасты пострадал человек

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В результате взрыва в Саулкрасты в четверг пострадал человек и обрушилась наружная стена дома, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 12:29 в VUGD поступил вызов в Саулкрастскую волость, где произошел взрыв. На месте происшествия установлено, что в подвале одноэтажного дома, возможно, из-за утечки газа произошел взрыв и обрушилась наружная стена здания, а также горел подвал и коридор площадью 15 кв. м.

В аварии пострадал один человек, который был передан Службе неотложной медицинской помощи.

В 14:02 работы на месте происшествия были завершены.

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