Видео ⟩ В результате взрыва в Саулкрасты пострадал человек
В результате взрыва в Саулкрасты в четверг пострадал человек и обрушилась наружная стена дома, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В результате взрыва в Саулкрасты в четверг пострадал человек и обрушилась наружная стена дома, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В 12:29 в VUGD поступил вызов в Саулкрастскую волость, где произошел взрыв. На месте происшествия установлено, что в подвале одноэтажного дома, возможно, из-за утечки газа произошел взрыв и обрушилась наружная стена здания, а также горел подвал и коридор площадью 15 кв. м.
В аварии пострадал один человек, который был передан Службе неотложной медицинской помощи.
В 14:02 работы на месте происшествия были завершены.
Viena persona nogādāta medicīnas iestādē pēc gāzes balona sprādziena kādā mājā Saulkrastos. Nelaimes gadījuma brīdī mājās bija divi cilvēki, kuriem izdevās no tās izkļūt pašu spēkiem. pic.twitter.com/hev7YdgZLc— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 2, 2022
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