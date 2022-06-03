"Нас немного обманули": в чем пленные россияне раскаиваются в Украине

На вопрос, зачем же уехал воевать в Украину, Артем отвечает: "Да насмотрелся… У нас, знаете, по телевизору очень красиво рассказывают, якобы мы за правое дело идем воевать, а на самом деле это совсем не так. Только здесь глаза открылись". Российскую армию он называет "мародерами и убийцами", говоря о российских военных отстраненно - "они".

Быт военнопленных

В камере пленных старая мебель, тесно, но чисто. На общем столе пластиковая посуда - у каждого своя, а ложки и вилки - металлические. Охранники объясняют: у обычных заключенных в СИЗО все столовые принадлежности - пластиковые, из соображений безопасности. Но с пленными проще: они неагрессивны, бежать им некуда, они просто ждут обмена.

Заключенный украинец раздает обед военнопленным россиянам ФОТО: Anna Fil/DW

Пока мы общаемся с пленными, начинается обед: заключенный-украинец под наблюдением охранника разливает борщ и накладывает кашу в посуду, которую пленные протягивают через специальные проемы в двери каждой камеры. На завтрак была кукурузная каша с мясом, сообщают пленные. По распорядку, который висит в коридоре, питание в изоляторе - трехразовое. Также у военнопленных есть прогулки, ежедневное мытье в бане, личное время.

"Уходите отсюда, вам нечего здесь делать"

В еще одной камере - трое молодых парней, которым 20-21 год. На столике рядом с кроватями - стопка книг: Куприн, Тургенев, томик Джеймса Олдриджа на украинском. Пленные говорят, что в свободное время читают детективы и романы.

20-летний Дмитрий признается, что его моральное состояние "оставляет желать лучшего". Парень уверяет, что не заметил, как 24 февраля из Белгородской области России попал в Украину: "Нам не говорили, куда мы едем. Все уже узнали, что на территории Украины, когда увидели номерные знаки, флаги… Спросил командира, что мы здесь делаем? Получил соответствующий ответ: "Не задавай лишних вопросов, поезжай прямо". Дмитрий сложил оружие и сдался в плен 27 февраля под Прилуками на Черниговщине после того, как его танк подбили.

Распорядок дня для военнопленных такой же, как и для остальных заключенных в СОЗО ФОТО: Anna Fil/DW

Олег из Карелии рассказывает, что возобновил контракт с Вооруженными силами РФ в марте. "Насмотревшись новостей, я верил, что мы едем помогать, что националисты здесь, идет война, своих убивают, мучают", - говорит молодой человек. Когда приехал на Харьковщину, его ожидания не оправдались: "Националистов здесь я не увидел ни одного. Люди, когда мы заходили в деревни, откровенно нам говорят: "Уходите, вам нечего здесь делать". Вот такое давление. Вроде ты им и гуманитарку завозишь...".