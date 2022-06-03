"Нас немного обманули": в чем пленные россияне раскаиваются в Украине
В Украине пленных российских военных содержат в тюрьмах и СИЗО. Обеспечивают питанием, книгами, прогулками. Корреспондент DW пообщалась с пленными и узнала, как к ним относятся.
В Украине пленных российских военных содержат в тюрьмах и СИЗО. Обеспечивают питанием, книгами, прогулками. Корреспондент DW пообщалась с пленными и узнала, как к ним относятся.
Второй этаж в следственном изоляторе выделен для военнопленных россиян. Их содержат отдельно от других заключенных ради безопасности самих же пленных. По этой же причине DW не может называть, где именно расположен изолятор.
В одной из камер семеро мужчин разного возраста выстраиваются в ряд, когда заходят охранники. Визиту журналистов пленные не удивляются, говорят, что к ним каждую неделю приходят представители ООН или Красного Креста. Россияне утверждают, что все они - контрактники, и охотно рассказывают свои истории.
"За доброе дело идем воевать"
"Честно говоря, нас немного обманули. Изначально было обещано, что мы будем заниматься гуманитаркой, - говорит Роман из города Выборг Ленинградской области. - Меня сразу бросили в темную на передовую". Роман получил ранение в бою в Харьковской области. По его словам, его забрали украинские военные и оказали первую помощь.
Видео: Жизнь в плену: что рассказывают российские и украинские пленные
Другой военнопленный - рядовой танковых войск Артем - рассказывает, что сознательно решил принять участие в войне против Украины, по его словам, "спецоперации", после того, как увидел "рассылку в интернете". По приглашению в объявлении поехал в Донецк, там за два-три дня выучился на водителя танка Т-72 и был направлен под Запорожье. Танк подбили, Артем попал в плен к полку "Азов". Россиянин уверяет, что его кормили, давали сигареты и добавляет: "Не видел никаких фашистов".
На вопрос, зачем же уехал воевать в Украину, Артем отвечает: "Да насмотрелся… У нас, знаете, по телевизору очень красиво рассказывают, якобы мы за правое дело идем воевать, а на самом деле это совсем не так. Только здесь глаза открылись". Российскую армию он называет "мародерами и убийцами", говоря о российских военных отстраненно - "они".
Быт военнопленных
В камере пленных старая мебель, тесно, но чисто. На общем столе пластиковая посуда - у каждого своя, а ложки и вилки - металлические. Охранники объясняют: у обычных заключенных в СИЗО все столовые принадлежности - пластиковые, из соображений безопасности. Но с пленными проще: они неагрессивны, бежать им некуда, они просто ждут обмена.
Пока мы общаемся с пленными, начинается обед: заключенный-украинец под наблюдением охранника разливает борщ и накладывает кашу в посуду, которую пленные протягивают через специальные проемы в двери каждой камеры. На завтрак была кукурузная каша с мясом, сообщают пленные. По распорядку, который висит в коридоре, питание в изоляторе - трехразовое. Также у военнопленных есть прогулки, ежедневное мытье в бане, личное время.
"Уходите отсюда, вам нечего здесь делать"
В еще одной камере - трое молодых парней, которым 20-21 год. На столике рядом с кроватями - стопка книг: Куприн, Тургенев, томик Джеймса Олдриджа на украинском. Пленные говорят, что в свободное время читают детективы и романы.
20-летний Дмитрий признается, что его моральное состояние "оставляет желать лучшего". Парень уверяет, что не заметил, как 24 февраля из Белгородской области России попал в Украину: "Нам не говорили, куда мы едем. Все уже узнали, что на территории Украины, когда увидели номерные знаки, флаги… Спросил командира, что мы здесь делаем? Получил соответствующий ответ: "Не задавай лишних вопросов, поезжай прямо". Дмитрий сложил оружие и сдался в плен 27 февраля под Прилуками на Черниговщине после того, как его танк подбили.
Олег из Карелии рассказывает, что возобновил контракт с Вооруженными силами РФ в марте. "Насмотревшись новостей, я верил, что мы едем помогать, что националисты здесь, идет война, своих убивают, мучают", - говорит молодой человек. Когда приехал на Харьковщину, его ожидания не оправдались: "Националистов здесь я не увидел ни одного. Люди, когда мы заходили в деревни, откровенно нам говорят: "Уходите, вам нечего здесь делать". Вот такое давление. Вроде ты им и гуманитарку завозишь...".
Олег рассказывает, что на момент подписания контракта ему обещали обучение и службу в тылу, но через три дня отправили брать в окружение Харьков. Он был командиром взвода и утверждает, что его подразделение пыталось вернуться из Харьковщины в Россию, но командование запретило. В какой-то момент Олег с подчиненными остался без связи с командованием. Впоследствии недалеко от села Веселое на Харьковщине их взяли в плен бойцы ВСУ.
Можно ли верить военнопленным?
Все военнопленные, с которыми пообщалась DW, уверяют, что раскаиваются в участии во вторжении на территорию Украины, что не обстреливали мирные села и города. Доказательств совершения военных преступлений ими следователи не обнаружили. Пленных проверяли на детекторе лжи.
Сотрудники СИЗО рассказывают историю сержанта Вадима Шишимарина - его держали в этом же изоляторе. Только на детекторе лжи россиянин признался, что стрелял в мирного жителя Сумщины и убил его. 23 мая Шишимарин был приговорен к пожизненному заключению.
Сколько стоит содержание военнопленных
В разговоре с DW ни один из военнопленных не пожаловался на плохие условия содержания или негуманное отношение. "Каждый день заходят, спрашивают, нужно ли что-то - без вопросов. Если есть возможность, нам это предоставляют. Питание сбалансированное", - говорит Роман из Выборга.
По данным министерства юстиции Украины, только на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи для одного военнопленного требуется 3000 гривен в месяц (около 6400 рублей в пересчете). Плюс расходы на медицинское оборудование, лекарства, зарплату персонала.
В то же время замминистра юстиции Елена Высоцкая заверила DW, что такие расходы оправданы, ведь условия содержания военнопленных должны соответствовать Женевской конвенции, а живые и здоровые российские пленные, по ее выражению, - необходимый обменный фонд для возвращения домой пленных украинцев из России и с подконтрольных ей территорий.
Отношение к пленным в Украине и России
По словам главы миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер, наблюдатели ООН располагают информацией о ненадлежащем отношении и пытках в отношении российских военных непосредственно после их взятия в плен. При этом Богнер подтверждает, что в СИЗО, где российские военнопленные содержатся вплоть до обмена, условия удовлетворительные.
В то же время представители миссии ООН говорят о нарушениях в обращении с украинскими военнопленными в России и на подконтрольных РФ ОРДЛО как сразу после взятия в плен, так и в местах их содержания: "Там они так же могут подвергаться пыткам. Насколько мы понимаем, условия могут быть плохими: недостаток пищи, антисанитария, грубое отношение со стороны тюремных надзирателей". В ООН призывают обе стороны гуманно относиться к военнопленным и сдерживать эмоции.
О том, сколько всего пленных российских военных в Украине, официальной информации нет. К тому же их число постоянно меняется из-за регулярных обменов. "Надежда умирает последней", - говорит 20-летний россиянин Дмитрий, также надеясь на обмен. После трех месяцев в плену он хочет вернуться домой и больше никогда не служить в армии.
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