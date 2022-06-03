Как прошла акция протеста Русского союза Латвии

Мероприятие прошло без происшествий и завершилось досрочно.
После официального закрытия мероприятия протестующие не разошлись, а продолжили обсуждение внутриполитической ситуации в Латвии, а также события в Украине небольшими группами.
Полиция также наблюдала за происходящим с помощью дронов.
Полиция находилось на месте и следила за общественным порядком и безопасностью, чтобы не допустить нарушений закона. По данным полиции, доступ на Ратушную площадь частично ограничен.
На акции протестовало около полусотни человек. К ним обратился депутат Рижской думы от Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов. Он сообщил собравшимся, что подал заявку на участие в мероприятии как физическое лицо.
Митрофанов подчеркнул, что сегодня главная цель митингующих была снять запреты с РСЛ. И она была достигнута.
В мероприятии приняли участие депутат Европейского парламента от РСЛ Татьяна Жданок, член Рижской думы Яков Плинер и другие политики.
В ходе встречи правительству и президенту Латвии были высказаны упреки в том, что война на Украине смешивается со Второй мировой войной, что свобода слова и экономическое благополучие латвийского народа подвергается опасности.
Протестующих призвали подписать совместное обращение к президенту Эгилсу Левитсу об обеспечении свободы слова в Латвии.
Мероприятие фактически проходило на русском языке, лишь некоторые слоганы или фразы выражались на латышском языке.
Около 18:00 Готовясь к акции протеста в Старой Риге, полиция огородила Ратушную площадь шлагбаумами.
Барьеры были установлены на всех улицах, ведущих к Ратушной площади, за исключением улицы Калькю, где припарковано большое количество полицейских машин.
В ратуше и вокруг нее дежурило много полицейских.
РСЛ планирует проводить акции протеста и в дальнейшем, а сегодня, 4 июня, протестовало против того, что самоуправление их не согласовывает.
В середине июня РСЛ планирует протест возле здания правительства, призывая "не допустить банкротства домохозяйств" в следующем отопительном сезоне.
В Рижской думе агентству LETA сообщили, что мероприятие запланировано до 19 часов с участием 50 человек.
Как сообщалось, 28 мая РСЛ планировал организовать шествие от парка Победы до площади Свободы с целью протеста против действий правящих партий по разрушению памятников, запрету на традиции и использование родного языка нацменьшинств в образование.
Галерея: Несостоявшееся шествие РСЛ в парке Победы
Рижское самоуправление не разрешило это шествие. РСЛ обжаловал решение в суде, но и Административный районный суд оставил запрет самоуправления в силе.
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