Пт, 3.06.2022
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Как прошла акция протеста Русского союза Латвии
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  • Полиция частично перекрыла доступ к площади
  • Задержанных не было, акция прошла спокойно

Русский союз Латвии (РСЛ) сегодня, 3 июня, в 18:00 возле Ратуши протестовал против запрета на проведение акций протеста, об этом сообщил депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов (РСЛ). RUS TVNET вел репортаж с места событий.

Мероприятие прошло без происшествий и завершилось досрочно.

После официального закрытия мероприятия протестующие не разошлись, а продолжили обсуждение внутриполитической ситуации в Латвии, а также события в Украине небольшими группами.

Полиция также наблюдала за происходящим с помощью дронов.

Полиция находилось на месте и следила за общественным порядком и безопасностью, чтобы не допустить нарушений закона. По данным полиции, доступ на Ратушную площадь частично ограничен.

На акции протестовало около полусотни человек. К ним обратился депутат Рижской думы от Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов. Он сообщил собравшимся, что подал заявку на участие в мероприятии как физическое лицо.

Митрофанов подчеркнул, что сегодня главная цель митингующих была снять запреты с РСЛ. И она была достигнута.

В мероприятии приняли участие депутат Европейского парламента от РСЛ Татьяна Жданок, член Рижской думы Яков Плинер и другие политики.

В ходе встречи правительству и президенту Латвии были высказаны упреки в том, что война на Украине смешивается со Второй мировой войной, что свобода слова и экономическое благополучие латвийского народа подвергается опасности.

Протестующих призвали подписать совместное обращение к президенту Эгилсу Левитсу об обеспечении свободы слова в Латвии.

Мероприятие фактически проходило на русском языке, лишь некоторые слоганы или фразы выражались на латышском языке.

Около 18:00 Готовясь к акции протеста в Старой Риге, полиция огородила Ратушную площадь шлагбаумами.

Барьеры были установлены на всех улицах, ведущих к Ратушной площади, за исключением улицы Калькю, где припарковано большое количество полицейских машин.

В ратуше и вокруг нее дежурило много полицейских.

Контекст истории

РСЛ планирует проводить акции протеста и в дальнейшем, а сегодня, 4 июня,  протестовало против того, что самоуправление их не согласовывает.

В середине июня РСЛ планирует протест возле здания правительства, призывая "не допустить банкротства домохозяйств" в следующем отопительном сезоне.

В Рижской думе агентству LETA сообщили, что мероприятие запланировано до 19 часов с участием 50 человек.

Как сообщалось, 28 мая РСЛ планировал организовать шествие от парка Победы до площади Свободы с целью протеста против действий правящих партий по разрушению памятников, запрету на традиции и использование родного языка нацменьшинств в образование.

Галерея: Несостоявшееся шествие РСЛ в парке Победы

Рижское самоуправление не разрешило это шествие. РСЛ обжаловал решение в суде, но и Административный районный суд оставил запрет самоуправления в силе.

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