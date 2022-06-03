Как прошла акция протеста Русского союза Латвии

Мероприятие прошло без происшествий и завершилось досрочно.

После официального закрытия мероприятия протестующие не разошлись, а продолжили обсуждение внутриполитической ситуации в Латвии, а также события в Украине небольшими группами.

Полиция также наблюдала за происходящим с помощью дронов.

Полиция находилось на месте и следила за общественным порядком и безопасностью, чтобы не допустить нарушений закона. По данным полиции, доступ на Ратушную площадь частично ограничен.

Ņemot vērā, ka šodien Rātslaukumā Rīgā ir pieteikta protesta akcija, Valsts policijas spēki atrodas notikuma vietā un gādā par sabiedrisko kārtību un drošību, lai netiktu pieļauti nekādi likumpārkāpumi. Jāpiemin, ka piekļuve Rātslaukumam ir daļēji ierobežota. — Valsts policija (@Valsts_policija) June 3, 2022

На акции протестовало около полусотни человек. К ним обратился депутат Рижской думы от Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов. Он сообщил собравшимся, что подал заявку на участие в мероприятии как физическое лицо.

Митрофанов подчеркнул, что сегодня главная цель митингующих была снять запреты с РСЛ. И она была достигнута.

В мероприятии приняли участие депутат Европейского парламента от РСЛ Татьяна Жданок, член Рижской думы Яков Плинер и другие политики.

В ходе встречи правительству и президенту Латвии были высказаны упреки в том, что война на Украине смешивается со Второй мировой войной, что свобода слова и экономическое благополучие латвийского народа подвергается опасности.

Протестующих призвали подписать совместное обращение к президенту Эгилсу Левитсу об обеспечении свободы слова в Латвии.

Мероприятие фактически проходило на русском языке, лишь некоторые слоганы или фразы выражались на латышском языке.

Около 18:00 Готовясь к акции протеста в Старой Риге, полиция огородила Ратушную площадь шлагбаумами.

Барьеры были установлены на всех улицах, ведущих к Ратушной площади, за исключением улицы Калькю, где припарковано большое количество полицейских машин.

В ратуше и вокруг нее дежурило много полицейских.

Контекст истории

РСЛ планирует проводить акции протеста и в дальнейшем, а сегодня, 4 июня, протестовало против того, что самоуправление их не согласовывает.

В середине июня РСЛ планирует протест возле здания правительства, призывая "не допустить банкротства домохозяйств" в следующем отопительном сезоне.

В Рижской думе агентству LETA сообщили, что мероприятие запланировано до 19 часов с участием 50 человек.

Как сообщалось, 28 мая РСЛ планировал организовать шествие от парка Победы до площади Свободы с целью протеста против действий правящих партий по разрушению памятников, запрету на традиции и использование родного языка нацменьшинств в образование.

Галерея: Несостоявшееся шествие РСЛ в парке Победы

Рижское самоуправление не разрешило это шествие. РСЛ обжаловал решение в суде, но и Административный районный суд оставил запрет самоуправления в силе.