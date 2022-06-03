Советник главы МВД Украины: Александр Невзоров получил украинское гражданство
Публицист Александр Невзоров и его жена Лидия получили гражданство Украины, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, пишет "Медуза".
Публицист Александр Невзоров и его жена Лидия получили гражданство Украины, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, пишет "Медуза".
Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
"Спасибо, Александр и Лидия, за вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации", - написал Геращенко в Telegram.
Чиновник отметил, что в России против Невзорова возбудили уголовное дело за то, "что он честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе".
Сам Невзоров эту информацию пока не комментировал. В Украине запрещено иметь два гражданства.
Уже сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова по делу о статье о распространении "фейков про российскую армию". Также он был объявлен в розыск в России.
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