Советник главы МВД Украины: Александр Невзоров получил украинское гражданство

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

"Спасибо, Александр и Лидия, за вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации", - написал Геращенко в Telegram.

По словам Геращенко, гражданство Невзорову и его жене было предоставлено "за выдающиеся заслуги перед страной".

Чиновник отметил, что в России против Невзорова возбудили уголовное дело за то, "что он честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе".

Сам Невзоров эту информацию пока не комментировал. В Украине запрещено иметь два гражданства.

Уже сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова по делу о статье о распространении "фейков про российскую армию". Также он был объявлен в розыск в России.