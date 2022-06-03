Умерла победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич

Ясновидящая понравилась зрителям сразу. Многие надеялись, что она победит. После нашумевшей программы Ясевич перестала появляться на публике.

Елена Ясевич уверяла, что получила дар от прабабушки и с детства развивала свои способности. Она говорила, что это пугало ее родителей. Сама Елена называла себя "ведьмой" и часто, с ее слов, прибегала к "темной магии".

В Сети появилась информация, что в последнее время Ясевич болела. Родные и близкие Елены не говорят о диагнозе. У ясновидящей осталась 16-летняя дочь. Известно, что вторая дочь скончалась еще в 2018 году, будучи совсем крошкой.

Известно, что похороны Елены Яcевич прошли в пятиницу, 3 июня.