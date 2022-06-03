Ликвидирована незаконная парковка на набережной 11 Ноября

Незаконная стоянка находилась на набережной 11 Ноября между улицами Марсталю и Грециниеку, где среди деревьев у входа в здание были припаркованы автомобили.

В ходе работ было снято старое дорожное покрытие, с помощью пневматической лопаты был сыдут грунт с корней растущей липы и засыпан плодородный компост на площади 200 квадратных метров и на глубину почти полметра.

На восстановленных участках вместо мертвых деревьев посажены два новых саженца липы, сообщил исполняющий обязанности директора Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Эдийс Пелшс.

Пневматическая лопата с помощью высокого давления сдувает грунт с корней дерева. Эта технология позволяет сохранить корни деревьев при проведении работ.

Уход за деревьями и их посадка, стоимость которых составляет 9180 евро без налога на добавленную стоимость, были обеспечены Департаментом жилья и окружающей среды, заключившим договор с SIA Labie koki. В свою очередь Департамент сообщения Рижской думы обеспечил перенос старого покрытия и установку новых бордюров.