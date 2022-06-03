Пт, 3.06.2022
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Уголовное дело против Еремеева и фельдшера Марины Корнатовской прекращено

Валентин Еремеев ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Прокуратура приняла решение о прекращении уголовного дела в отношении активиста Валентина Еремеева и бывшего фельдшера Рижской Восточной клинической университетской больницы Марины Корнатовской задержанных в конце 2020 года за распространение ложной информации о Covid-19.

Весной этого года Управление по борьбе с экономическими преступлениями завершил досудебное расследование и передал материалы дела в Рижскую восточную прокуратуру, для начала уголовного процесса отношении двух лиц за хулиганство, пояснили агентству LETA в Госполиции.

Однако прокуратура решила иначе и закрыла дело на основании нормы Уголовно-процессуального закона о том, что возбужденное уголовное дело должно быть прекращено, если в совершенном преступлении нет состава преступления, сказали агентству LETA в прокуратуре. 

"Не принимая во внимание указание надзирающего прокурора об отсутствии состава уголовного правонарушения", Госполиция направила уголовное дело для возбуждения уголовного дела, сообщили в прокуратура.

Прокурор, принял постановление о прекращении уголовного дела. Решение прокурора было обжаловано Рижской Восточной клинической университетской больницей, однако и вышестоящая прокуратура также оставила решение о прекращении уголовного преследования в силе.

Уже сообщалось, что в начале декабря 2020 года Госполиция арестовала Еремеева вместе с тогдашним фельдшером больницы Марины Корнатовской по делу о распространении ложной информации в связи с Covid-19.

Ложная информация была связана с угрозой общественной безопасности и вызвала общественный резонанс, создала путаницу в отношении законности и была направлена ​​против эпидемиологической безопасности, заявили в Государственной полиции.

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