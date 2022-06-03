Фото ⟩ Рейтинг партий в мае: "Новое единство" на первом месте

"Новое единство" занимает первое место с рейтингом в 20%. Рост популярности - по сравнению с апрелем - менее чем на один процентный пункт.

На втором месте с рейтингом в 12,8 процентов Национальное объединение, на третьем месте "Согласие", потерявшая почти на два балла.

Четвертое место занимает "Для развития/За!", набрав 10,3 процента. Союз зеленых и крестьян (СЗК) на пятом месте. Следует иметь в виду, что это объединения изменилось после того, как одни из союзников ушли, а другие присоединились. В будущих опросах эти политические силы будут оцениваться отдельно.

Шестое место - Русского союза Латвии. Эта политическая сила, которая с большой долей вероятности претендует на голоса избирателей "Согласия", увеличила свою популярность на 1,9 пункта.

Существенное падение для испытала партия "консерваторов" - на 2,2 пункта, опустившись на седьмое место.

На восьмом месте партия "Прогрессивных". Это также конец пятипроцентного барьера, по которому оценивается возможность прохождения или непрохождения в Сейм.

За этим барьером в мае осталась "Латвия на первом месте" - 3,1 процента, затем Латвийское объединение регионов. Эта политическая сила пойдет на выборы в 14-й Сейм вместе с Латвийской Зеленой партией, Лиепайской партией и созданным Улдисом Пиленсом объединением.

Рейтинг партии "Каждому и каждой" выше трех процентов, но популярность партии снизилось на 1,2 пункта. Далее следуют "Республика", "Для стабильности" и др.

ФОТО: Publicitātes foto

ФОТО: Publicitātes foto