SPKC: в Латвии зарегистрированы уже два случая оспы обезьян
Зарегистрированы первые два случая оспы обезьян в Латвии, сообщает в своем Twitter-аккаунте Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Зарегистрированы первые два случая оспы обезьян в Латвии, сообщает в своем Twitter-аккаунте Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
SPKC сегодня начал эпидемиологическое расследование второго подтвержденного случая оспы обезьян в Латвии. Оба пациента заразились за пределами Латвии.
Второй больной - взрослый в возрастной группе до 50 лет, течение заболевания легкое, он находится под наблюдением практикующего врача. SPKC организовал стандартные мероприятия по предотвращению распространения инфекции. Эпидемиологическое расследование продолжается, подчеркивают в SPKC.
По данным SPKC, первый больной - тоже взрослый в возрастной группе до 50 лет, заболевание протекает легко. Заразился он за границей.
Директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков сообщил, что первый случай оспы обезьян в мире был выявлен в начале мая и связан с поездкой инфицированного в Нигерию. В настоящее время в мире зарегистрировано более 500 случаев заболевания, из них более 300 - в Европейском союзе. При этом в ЕС не зарегистрировано ни одного случая смерти.
"На данный момент мы можем утверждать, что этот первый зарегистрированный случай не связан с заражением в Латвии, заражение произошло за границей. Наша цель на данный момент - остановить распространение болезни, максимально быстро выявив каждый случай в сотрудничестве с врачами, лабораторией, провести диагностику и плановые эпидемиологические мероприятия, связанные с изоляцией пациента", - отметил Перевощиков.
потому что болезнь протекает медленно, инфекция не особо заразна и передается воздушно-капельным путем при тесном и длительном контакте.
В качестве особых групп риска Перевощиков упомянул младенцев, беременных женщин и людей с очень ослабленной иммунной системой.
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