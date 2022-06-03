SPKC: в Латвии зарегистрированы уже два случая оспы обезьян

SPKC сегодня начал эпидемиологическое расследование второго подтвержденного случая оспы обезьян в Латвии. Оба пациента заразились за пределами Латвии.

Второй больной - взрослый в возрастной группе до 50 лет, течение заболевания легкое, он находится под наблюдением практикующего врача. SPKC организовал стандартные мероприятия по предотвращению распространения инфекции. Эпидемиологическое расследование продолжается, подчеркивают в SPKC.

По данным SPKC, первый больной - тоже взрослый в возрастной группе до 50 лет, заболевание протекает легко. Заразился он за границей.

Директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков сообщил, что первый случай оспы обезьян в мире был выявлен в начале мая и связан с поездкой инфицированного в Нигерию. В настоящее время в мире зарегистрировано более 500 случаев заболевания, из них более 300 - в Европейском союзе. При этом в ЕС не зарегистрировано ни одного случая смерти.

"На данный момент мы можем утверждать, что этот первый зарегистрированный случай не связан с заражением в Латвии, заражение произошло за границей. Наша цель на данный момент - остановить распространение болезни, максимально быстро выявив каждый случай в сотрудничестве с врачами, лабораторией, провести диагностику и плановые эпидемиологические мероприятия, связанные с изоляцией пациента", - отметил Перевощиков.

Он добавил, что в случае оспы не планируется такой домашний карантин, как во время пандемии Covid-19,

потому что болезнь протекает медленно, инфекция не особо заразна и передается воздушно-капельным путем при тесном и длительном контакте.

В качестве особых групп риска Перевощиков упомянул младенцев, беременных женщин и людей с очень ослабленной иммунной системой.