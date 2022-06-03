Крушение поезда на юге Германии: четверо погибших; есть пострадавшие
В результате железнодорожной катастрофы в Баварии, как минимум четыре человека погибли и около 30 получили ранения, сообщает Русская служба BBC.
В результате железнодорожной катастрофы в Баварии, как минимум четыре человека погибли и около 30 получили ранения, сообщает Русская служба BBC.
По словам властей, сошел с рельсов двухэтажный региональный поезд, при этом три вагона опрокинулись на бок.
Как сообщили в полиции, проводится масштабная спасательная операция, движение по железной дороге остановлено. К операции привлечены вертолеты, в том числе из Австрии. Причины катастрофы выясняются.
In Burgrain bei Garmisch-Partenkirchen ist heute ein Personenzug entgleist.— Tim Knopf (@lokfuehrer_tim) June 3, 2022
Dabei sind mehrere Wagen (drei, wenn ich richtig gezählt hab) umgekippt.
Über Anzahl und Art der Verletzten gibt es derzeit unterschiedliche Aussagen.
(Quelle des Videos unbekannt) pic.twitter.com/NTFZig44tU
Судя по кадрам с места событий, с рельсов сошел поезд DB Regio, произведенный канадской Bombardier около 20 лет назад.
Крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории Германии произошла в 1998 году, когда поезд ICE на скорости 200 км/ч сошел с рельсов и врезался в мост на линии Ганновер-Гамбург - тогда погиб 101 человек.
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