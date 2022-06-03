Крушение поезда на юге Германии: четверо погибших; есть пострадавшие

По словам властей, сошел с рельсов двухэтажный региональный поезд, при этом три вагона опрокинулись на бок.

Крушение поезда в Баварии ФОТО: Uwe Lein / dpa / AFP/Scanpix

Как сообщили в полиции, проводится масштабная спасательная операция, движение по железной дороге остановлено. К операции привлечены вертолеты, в том числе из Австрии. Причины катастрофы выясняются.

In Burgrain bei Garmisch-Partenkirchen ist heute ein Personenzug entgleist.

Dabei sind mehrere Wagen (drei, wenn ich richtig gezählt hab) umgekippt.

Über Anzahl und Art der Verletzten gibt es derzeit unterschiedliche Aussagen.



(Quelle des Videos unbekannt) pic.twitter.com/NTFZig44tU — Tim Knopf (@lokfuehrer_tim) June 3, 2022

Судя по кадрам с места событий, с рельсов сошел поезд DB Regio, произведенный канадской Bombardier около 20 лет назад.

Крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории Германии произошла в 1998 году, когда поезд ICE на скорости 200 км/ч сошел с рельсов и врезался в мост на линии Ганновер-Гамбург - тогда погиб 101 человек.