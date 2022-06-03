Сб, 4.06.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Крушение поезда на юге Германии: четверо погибших; есть пострадавшие

Крушение поезда в Баварии ФОТО: Sven Hoppe / dpa / AFP/Scanpix

В результате железнодорожной катастрофы в Баварии, как минимум четыре человека погибли и около 30 получили ранения, сообщает Русская служба BBC.

По словам властей, сошел с рельсов двухэтажный региональный поезд, при этом три вагона опрокинулись на бок.

Крушение поезда в Баварии ФОТО: Uwe Lein / dpa / AFP/Scanpix

Как сообщили в полиции, проводится масштабная спасательная операция, движение по железной дороге остановлено. К операции привлечены вертолеты, в том числе из Австрии. Причины катастрофы выясняются.

Судя по кадрам с места событий, с рельсов сошел поезд DB Regio, произведенный канадской Bombardier около 20 лет назад.

Крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории Германии произошла в 1998 году, когда поезд ICE на скорости 200 км/ч сошел с рельсов и врезался в мост на линии Ганновер-Гамбург - тогда погиб 101 человек.

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