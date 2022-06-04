Чичваркин, Кашин и Пивоваров пополнили российский реестр "иноагентов"

СМИ со ссылкой на ее адвоката Айдера Азаматова писали, что до ареста Данилович больше недели держали в подвале, принуждая подписать признательные показания о хранении в футляре из-под очков 200 граммов взрывчатки.

Данилович занималась защитой прав медиков и освещала проблемы здравоохранения. Она сотрудничает с независимыми СМИ, а во время пандемии коронавируса в 2020 году создала медиапроект "Крымская медицина без обложки".

Под подпиской о невыезде

Художницу и ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову в Комсомольске-на-Амуре сейчас судят по обвинению в распространении порнографии, ей грозит до 6 лет лишения свободы из-за публикаций изображений в паблике "Монологи вагины".

В мае художница провела голодовку, добиваясь открытого процесса (он проходит в закрытом режиме).

Дело против нее возбудили в 2019 году. Она провела 4 месяца под домашним арестом, а сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ранее она руководила молодежной театральной студией "МЕРАК", которую ей пришлось закрыть из-за травли. Ее также неоднократно штрафовали по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

"Когда-нибудь морок в России сойдет"

"Новость, конечно, не неожиданная, хотя и наличие лотереи в этом процессе очевидно, - написал у себя в телеграм-канале Алексей Пивоваров. - Все, что могу сейчас сказать: закрывать канал и уходить из профессии я не собираюсь. Второе - разумеется, мы подадим апелляцию. И, разумеется, у меня нет на этот счет никаких иллюзий, поскольку это политическое решение. Третье - про остальные детали и планы смогу сказать позже"

"Я не буду делать вид, что я попал в беду, я давно не живу в России, и меня не могут посадить в российскую тюрьму, если как-то арестовать мои активы, у меня на российском счете смешные деньги лежат, я с ними давно попрощался", - сказал Би-би-си журналист Олег Кашин.

Он добавил, что не планирует ставить плашку иноагента на свои соцсети.

"Надеюсь, что когда-нибудь морок в России сойдет, репрессивные законы будут отменены, и я смогу нормально работать для своего народа, для всего отечества, которое я очень люблю, и сожалею, что Владимир Путин втянул его в эту кровавую авантюру", - резюмировал Кашин.

Кто еще в списках и как их пополняют

В реестре СМИ-"иноагентов" до этого дня было 160 строк (там по-прежнему фигурируют физические лица, которых из реестра исключили).