Чичваркин, Кашин и Пивоваров пополнили российский реестр "иноагентов"
Минюст России обновил списки "иноагентов", куда вошли еще семь человек, в том числе бизнесмен Евгений Чичваркин, журналисты Олег Кашин, Алексей Пивоваров и Михаил Соколов.
Минюст России обновил списки "иноагентов", куда вошли еще семь человек, в том числе бизнесмен Евгений Чичваркин, журналисты Олег Кашин, Алексей Пивоваров и Михаил Соколов.
В список физлиц-"иноагентов" попал сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть" Евгений Чичваркин, который с 2008 года живет в Лондоне, а с февраля 2022 г. участвует в работе Антивоенного комитета России, целью которого заявлена борьба с диктатурой Владимира Путина, развязавшей войну на Украине.
Как считает минюст РФ, Чичваркин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.
В качестве СМИ-"иноагентов" в реестр внесены журналисты Олег Кашин и Алексей Пивоваров (автор YouTube-проекта «Редакция"), а также историк и многолетний ведущий программ "Радио Свобода" (признано "иноагентом" уже ранее) Михаил Соколов, художница Юлия Цветкова, политолог Николай Петров и медсестра-правозащитница Ирина Данилович, которая стала первым СМИ-"иноагентом", получившим этот статус в СИЗО. (В СИЗО также находится политик Владимир Кара-Мурза, которого минюст в день ареста 22 апреля внес в список физических лиц-"иноагентов").
Ирина Данилович - медсестра, активистка и правозащитница из Крыма. По данным правозащитной организации Front Line Defenders, она уже почти месяц находится в СИЗО Симферополя по делу о "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств". Дело возбудило крымское управление ФСБ.
СМИ со ссылкой на ее адвоката Айдера Азаматова писали, что до ареста Данилович больше недели держали в подвале, принуждая подписать признательные показания о хранении в футляре из-под очков 200 граммов взрывчатки.
Данилович занималась защитой прав медиков и освещала проблемы здравоохранения. Она сотрудничает с независимыми СМИ, а во время пандемии коронавируса в 2020 году создала медиапроект "Крымская медицина без обложки".
Художницу и ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову в Комсомольске-на-Амуре сейчас судят по обвинению в распространении порнографии, ей грозит до 6 лет лишения свободы из-за публикаций изображений в паблике "Монологи вагины".
В мае художница провела голодовку, добиваясь открытого процесса (он проходит в закрытом режиме).
Дело против нее возбудили в 2019 году. Она провела 4 месяца под домашним арестом, а сейчас находится под подпиской о невыезде.
Ранее она руководила молодежной театральной студией "МЕРАК", которую ей пришлось закрыть из-за травли. Ее также неоднократно штрафовали по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
"Новость, конечно, не неожиданная, хотя и наличие лотереи в этом процессе очевидно, - написал у себя в телеграм-канале Алексей Пивоваров. - Все, что могу сейчас сказать: закрывать канал и уходить из профессии я не собираюсь. Второе - разумеется, мы подадим апелляцию. И, разумеется, у меня нет на этот счет никаких иллюзий, поскольку это политическое решение. Третье - про остальные детали и планы смогу сказать позже"
"Я не буду делать вид, что я попал в беду, я давно не живу в России, и меня не могут посадить в российскую тюрьму, если как-то арестовать мои активы, у меня на российском счете смешные деньги лежат, я с ними давно попрощался", - сказал Би-би-си журналист Олег Кашин.
Он добавил, что не планирует ставить плашку иноагента на свои соцсети.
"Надеюсь, что когда-нибудь морок в России сойдет, репрессивные законы будут отменены, и я смогу нормально работать для своего народа, для всего отечества, которое я очень люблю, и сожалею, что Владимир Путин втянул его в эту кровавую авантюру", - резюмировал Кашин.
В реестре СМИ-"иноагентов" до этого дня было 160 строк (там по-прежнему фигурируют физические лица, которых из реестра исключили).
29 апреля минюст впервые исключил из реестра двух человек - специалистов по наблюдению за выборами Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину. 6 мая министерство лишило звания СМИ-"иноагента" еще четверых, причем опять электоральных экспертов - Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезева и Илью Пигалкина.
Последним СМИ, включенным в реестр, была немецкая вещательная компания Deutsche Welle. Ее внесли в список 28 марта, и с тех пор в него добавляли только физических лиц (в основном журналистов и правозащитников), которых де-юре приравняли к СМИ, а также созданные ими ООО.
В последний раз реестр пополняли (без учета ООО) 6 мая, в него добавили семь человек, в том числе соратников Алексея Навального Любовь Соболь и Владимира Милова, а также юридическое лицо правозащитного проекта "Апология". Тогда же в другой реестр - "иноагентов"-физлиц - попал популярный рэпер Моргенштерн.
22 апреля список СМИ-"иноагентов" увеличился на восемь фамилий. В нем, например, оказались публицист Александр Невзоров, бывший главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и журналист Сергей Пархоменко.
В реестре СМИ-"иноагентов", который российский минюст ведет с 2017 года, до декабря 2020 года было всего 11 СМИ (большинство из них связаны с американской медиакорпорацией "Радио Свобода"). В декабре 2020 года в него были впервые включены пять человек, а затем он начал стремительно пополняться.
За 2021 год в реестр СМИ-"иноагентов" добавили 94 строки, а с начала 2022-го - уже более 40.
5 апреля власти впервые пополнили новый реестр - "физических лиц, выполняющих функции иностранного агента". Тогда в него включили журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского, которые в прошлом работали в России, а сейчас - в Украине. Затем в реестр внесли политика Владимира Кара-Мурзу и соратника Навального Леонида Волкова.
20 мая в реестр физлиц-"иноагентов" добавили чемпиона мира по щахматам Гарри Каспарова и бывшего совладельца компании ЮКОС Михаила Ходорковского.
Как и СМИ-"иностранные агенты", физлица-"иноагенты" должны маркировать свои публичные материалы и обращения в госорганы пометкой о статусе "иностранного агента", а также регулярно отчитываться перед минюстом о своих доходах и расходах.
Наказание за нарушение требований в рамках нового реестра - более жесткое. Если для СМИ-"иностранных агентов" Уголовный кодекс предусматривает наказание от штрафа в 300 тыс. рублей до двух лет лишения свободы, то "физлиц" можно сажать на срок до пяти лет.
25 апреля в Госдуму внесли внесли "о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Этот закон объединит четыре действующих реестра "иноагентов" в один и установит для всех включенных в него единые правила. Согласно новому документу, для включения в список минюсту необязательно будет устанавливать факт иностранного финансирования, "агентом" можно будет признавать того, кто попал под "иностранное влияние".