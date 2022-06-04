Сб, 4.06.2022
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Херд не в состоянии заплатить выигравшему у нее в суде Деппу

ФОТО: AP/Scanpix

1 июня голливудский актер Джонни Депп выиграл судебный процесс против своей бывшей жены, актрисы Эмбер Херд. Присяжные решили, что она должна выплатить экс-супругу около 10 миллионов долларов США.

Изначально Эмбер должна была выплатить актеру 15 миллионов долларов. Но после вычета различных ущербов и санкций сумма была урезана до 8,35 миллиона.

Адвокат Эмбер вдруг заявила, что у звездной подопечной попросту нет денег.

"Это очень большая, значительная неудача... Если вы не вытащите свой телефон и не снимете на видео, как ваш супруг или ваша вторая половинка избивают вас, вам не поверят", -сказала правозащитница в интервью телеканалу NBA.

Эмбер Херд просто убита решением суда и полна решимости обжаловать приговор.

58-летний Джонни Депп, получивший широкую известность после фильмов франшизы "Пираты Карибского моря", подал иск на Херд на сумму 50 млн долларов.

Он утверждал, что его бывшая супруга оклеветала его, обвинив в физическом и сексуальном насилии и представив себя не только жертвой такого насилия, но общественной деятельницей, борющейся с насилием в семье.

36-летняя Херд предъявила встречный иск Деппу на 100 миллионов долларов, заявив, что ее репутация была очернена, когда адвокат Деппа назвал в статье в Daily Mail ее обвинения в адрес своего подзащитного инсценировкой.

Этот иск Эмбер Херд был удовлетворен частично, суд присяжных присудил ей компенсацию в размере 2 миллионов долларов.

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