Бывший "банкир Кремля": В мое время Путина беспокоили только две вещи

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х, а в 1996 году завязалось их тесное общение. По словам предпринимателя, с конца 1990-х примерно до 2010 года они много времени проводили вместе и общались почти каждый день. В то время Пугачева в СМИ называли "кремлевским" и "путинским" банкиром.

Он отмечает, что Путина волновали только два вопроса - Украина и российский газовый концерн "Газпром".

Бывший друг главы Кремля сказал, что Путин заинтересовался "Газпромом" сразу после прихода к власти в 2000 году, а Украиной - спустя четыре года, когда произошла "оранжевая революция" и пророссийский кандидат Виктор Янукович проиграл на президентских выборах.

"С 2004 года, когда Янукович проиграл, он начал сильно вертеться [вокруг Украины]. Во время моей карьеры он был увлечен не столько службами безопасности и социальными службами или финансами, как "Газпромом" и Украиной.

Это две вещи, которые его интересуют, как будто для него это что-то личное, как будто ему спать тяжело.

Можно сказать, что с 2004 года Путин беспокоился насчет Украины на том же уровне, что и "Газпромом", сказал Пугачев.

Он напомнил, что в 2004 году Путин дважды поздравлял Януковича с победой на выборах. Позже, когда стало ясно, что Янукович проигрывает Виктору Ющенко, президент РФ занялся воспитанием украинской "пятой колонны", рассказал бывший друг Путина.

"Он фактически создал эту "пятую колонну" в Украине - [Виктор] Медведчук и иже с ним", - подчеркнул Пугачев.

Бизнесмен считает, что целью Путина, объявившего о вторжении в Украину, была оккупация всей страны. Он убежден, что российский президент еще не отказался от этой идеи.