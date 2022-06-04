Видео ⟩ Посетительницу Maxima удивила сдача из кассы самообслуживания

Ингуна выбрала оплату на кассе самообслуживания, где выяснилось, что сумма покупок превышает сорок евро. У покупательницы в кошельке накопилось много монет стоимостью в два евро, поэтому вместе с банкнотой в 50 евро она также ввела их в кассу. Система указала, что сдача составить около семи евро.

Большим сюрпризом для Ингуны стало то, когда аппарат выдал всю сдачу монетами мелкого номинала - один, два, пять центов.

"Сдача была 7.50, выдали монетами мелкого номинала. У меня была целая горсть монет. Чувствовала себя в растерянности. Пошла к кассиру, которая сказала, что это нормально, что я такая не первая. Причина в том, что я также кинула в автомат монеты. Мне их вернули в два-три раза больше, чем я ввела", - рассказывает Ингуна.

Представитель Maxima Лайма Багата, поясняет: "Во избежание ситуаций, когда люди используют кассы самообслуживания в качестве обменных автоматов, касса вернула наличные деньги покупателю. Причина, по которой были выпущены монеты малого номинала, вероятно, связана с тем, что в то время в кассе не было других монет или банкнот. В случае возникновения таких ситуаций, пожалуйста, сохраните чек. По нему мы сможем понять, какая ситуация тогда была в кассе".

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)