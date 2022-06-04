Из-за войны постоянные жители Латвии стали больше интересоваться натурализацией

Интерес к получению гражданства увеличился после начала войны России против Украины.

Данные PMLP показывают, что в январе было подано 52 заявления на натурализацию, в феврале - 54, в марте - 105, в апреле - 98, в мае - 83.

Заявления на натурализацию подают и неграждане Латвии, и граждане других стран с постоянными видами на жительство.

Как отметили в PMLP, люди звонят и обращаются по электронной почте с вопросами, как происходит процесс натурализации, какие документы необходимо подать и какие требования выполнить. Хотя люди понимают, что процесс натурализации занимает много времени и требует знаний латышского языка, интерес к натурализации значительно выше, чем до начала войны.

С 1995 года в порядке натурализации гражданство Латвии получили около 148 000 человек.